Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 5 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в пятницу, завершив в плюсе вторую сессию подряд, при этом всем три индекса обновили исторические максимумы после публикации июньской статистики по рынку труда США. Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 850 тыс., максимальными темпами за 10 месяцев. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель вырос на 583 тыс., а не на 559 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до 5,9% с 5,8% в мае. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июне на 700 тыс. и снижения безработицы до 5,7%.

Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

отрицательного сальдо до $71,4 млрд с предварительно объявленных $68,9 млрд в апреле.

ФРС, вероятно, потребуется начать повышение процентных ставок в конце 2022 года или начале 2023 года, поскольку увеличение госрасходов удерживает инфляцию выше долгосрочного среднего целевого показателя, говорится в сообщении Международного валютного фонда (МВФ). При этом Федрезерв, возможно, начнет сокращать объем программы покупки активов в первом полугодии 2022 года. Аналитики фонда улучшили прогноз роста американского ВВП по итогам 2021 года до 7% с ожидавшихся в апреле 6,4%. Если ожидания оправдаются, это будут самые высокие темпы роста с 1984 года, отмечает агентство Bloomberg.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения на торгах в понедельник. На рынках сохраняются опасения по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом в регионе. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК вырос на 0,4%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:26 МСК прибавил 0,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 МСК снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июне упал до минимума за 14 месяцев на фоне распространения нового штамма COVID-19 и введения карантинных мер. Индикатор опустился до 50,3 пункта по сравнению с 55,1 пунктами в мае. Сводный индекс деловой активности в Китае в июне снизился до 50,6 пункта - минимума с апреля 2020 года. В мае значение индикатора составило 53,8 пункта.

В свою очередь цены на нефть лишь незначительно изменяются в понедельник утром в ожидании решений ОПЕК+. Переговоры министров стран ОПЕК+ относительно уровней добычи нефти с августа, начавшиеся на прошлой неделе, были отложены на понедельник. По данным Bloomberg, большинство государств поддерживает увеличение производства нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) с августа и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые настаивают на изменении своей референтной базы снижения добычи с 3,168 до 3,8 млн б/с, а также не поддерживают продление сделки ОПЕК+.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в понедельник составила $76,29 за баррель, что всего на 0,16% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на 0,4% - до $76,17 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $75,25 за баррель, что на 0,12% выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подешевели на 0,1% - до $75,16 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась на треть по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,27 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,88 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 июля снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,03 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds практически не изменился за день, составив 720,47 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Росбанк-002Р-04" (+0,46%), "ТМК-001P-02" (+0,3%) и "Тинькофф Банк-001P-02R" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,74%), "ВЭБ.РФ-19" (-0,6%) и "Сегежа Групп-001P-01R" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная "дочка" ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK)) полностью разметило 2-летние облигации серии 001P-04 объемом 10 млрд рублей по ставке 8,2% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,46% годовых. Сбор заявок прошел 29 июня. В ходе маркетинга эмитент увеличил объем размещения вдвое - с 5 млрд рублей до 10 млрд рублей.

ООО "РЕСО-лизинг" полностью разместил выпуск 10-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-П-11 объемом 7 млрд рублей по ставке 8,55% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 8,73% годовых. Сбор заявок на данный выпуск прошел вечером 30 июня. Эмитент в связи с высоким спросом решил заменить выпуск БО-П-10 объемом 5 млрд рублей, заявки на который собирались с 11:00 до 15:00 МСК 30 июня, на выпуск серии БО-П-11 на 7 млрд рублей.

Объем размещения облигаций ООО "Лизинговая компания "Дельта" (Красноярск), начало которого намечено на 5 июля, составит 370 млн рублей. Компания разместит 370 тыс. ценных бумаг серии 001Р-01 номинальной стоимостью 1 тыс. рулей. Общий объем 3-летнего выпуска составляет 700 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10,5% годовых. Размещение завершится на 120-й день или в день размещения последней облигации выпуска. Сбор заявок на выпуск проходил с 18 июня по 1 июля. Амортизация - последний год обращения, дюрация выпуска составит примерно 2,3 года. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. Облигации в рамках 10-летней программы также смогут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 15-16-го купонов облигаций серии 001Р-07 в размере 6,25% годовых. Эмитент завершил размещение 15-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей в январе 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,5% годовых. Ставка 2-20-го купонов рассчитывается, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа, равная 0,75 процентного пункта. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена 5-летняя оферта.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 30-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 11,75% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.