Индекс Мосбиржи начнет торги в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3855-3875п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торги в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3855-3875 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3855-3875 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3850, 3840 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3880, 3400 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Локальный рынок акций, по мнению эксперта, во второй половине торгов в понедельник способен продолжить боковое движение. Этому будет способствовать праздничный день в США и отсутствие публикаций значимой иностранной макроэкономической статистики, отмечает Манжос.

Некоторое оживление в ход торгов в России в понедельник способны внести лишь ожидаемые новости по поводу пересмотра суммарной квоты на добычу нефти в рамках международной сделки в формате ОПЕК+, указывает эксперт "Алго Капитала".

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