"Финам" рекомендует фиксировать прибыль в акциях "Самолета"

Аналитики "Финама" рекомендуют инвесторам фиксировать прибыль в акциях ГК "Самолет" в текущий момент, сообщается в материале инвесткомпании.

"По нашим оценкам, в среднесрочной перспективе ситуация на рынке недвижимости будет выравниваться, а рост цен на жилье в крупнейших городах России может смениться стагнацией на фоне ослабления повышенного спроса и увеличения предложения, которое было ограничено в 2020 году, поскольку девелоперы замораживали строительство своих объектов во время самоизоляции. Мы также отмечаем повышение ипотечных ставок, - пишет аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева. - В то же время возможное ужесточение ограничительных мер в связи с распространением нового штамма коронавируса "Дельта" и повышение процентных ставок оказывают давление на рынок акций, в связи с чем мы не исключаем коррекции индексов".

Эксперт инвесткомпании отмечает, что после проведения IPO на Московской бирже в ноябре 2020 года котировки акций "Самолета" подорожали на 75%. "По нашим оценкам, сложившийся на рынке недвижимости позитив отыгран, и сейчас бумаги компании выглядят довольно перекупленными. После реализации доходности по рекомендации (цена акции досрочно достигла установленной в апреле прогнозной цены в 1749 рублей за штуку, принеся инвесторам доходность в размере 14% всего за несколько месяцев) мы ставим инвестиционный кейс "Самолета" на пересмотр. С технической точки зрения, котировки пробили восходящий тренд, а положение медленных стохастических линий выступает за коррекцию. Учитывая все это, мы рекомендуем фиксировать прибыль в акциях компании", - отмечает Пырьева.

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