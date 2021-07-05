Цена нефти, скорее всего, останется в боковике до решения ОПЕК+ - BCS Express

Цена на нефть марки Brent, скорее всего, останется в боковике в понедельник до момента появления финального решения ОПЕК+, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

Страны ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу во второй день переговоров и в понедельник продолжат обсуждение, отмечает аналитик инвесткомпании.

Все участники альянса, кроме ОАЭ, одобрили увеличение добычи на 2 млн б/с с августа по декабрь 2021 года, а также продление сделки до конца 2022 года, констатирует эксперт. "Такое решение оказало бы ограниченное негативное влияние на цены, но о падении ниже $70 за баррель речи не шло. ОАЭ согласны на увеличение добычи, но продление сделки идет вразрез с их планами по увеличению производственных мощностей. В качестве возможных вариантов Эмираты предлагают увеличить для себя базу, от которой отсчитывается уровень сокращения: с 3,168 до 3,840 млн б/с. Также обсуждается возможность отложить переговоры по продлению сделки на следующие заседания", - отмечает Галактионов.

Эксперт инвесткомпании обращает внимание, что, если страны не придут к соглашению, ОАЭ могут заблокировать все решения альянса, и уровень сокращений в августе останется прежним (5,8 млн б/с). В этом случае цены на нефть получат поддержку и могут продолжить ралли, полагает аналитик.

"Нельзя сбрасывать со счетов и сценарий марта 2020 года. Существует небольшая вероятность того, что из-за жесткой позиции ОАЭ сделка распадется, и нефтепроизводители смогут наращивать добычу по своему усмотрению. Это будет самый негативный для нефти сценарий, но вряд ли мы его увидим в этот раз", - пишет Галактионов.

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