Вероятно нейтральное открытие торгов индекса Мосбиржи в понедельник - BCS Express

Вероятно нейтральное открытие торгов по индексу Мосбиржи в понедельник на сложившемся к утру внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Инициатива остается на стороне покупателей, однако движение наверх происходит достаточно медленно. Внешний фон при этом остается благоприятным для нашего рынка, - пишет аналитик инвесткомпании. - По индексу Мосбиржи в качестве зоны сопротивления выступает район 3875-3890 пунктов. Если он будет пройден, то следующие ориентиры придется смещать в сторону круглой отметки в 4000 пунктов. Что касается "медвежьих" сценариев, то они пока не на повестке. О движении в сторону нижней границы растущего тренда (3670 пунктов) можно будет рассуждать при спуске под зону 3765-3775 пунктов. Без ухудшения внешнего фона в понедельник такой спуск маловероятен. Кроме того, в США выходной, а значит, активность на глобальных фондовых площадках будет пониженной".

Также Карпунин обращает внимание, что на текущей неделе пройдет много дивидендных отсечек. Среди крупных компаний закрытие реестра пройдет по бумагам "МТС" (вторник), "Детского мира", "Татнефти", ГК "Самолет", "РусГидро" (среда), "Ростелеком", "НМТП", "НКХП" (четверг), "Мечела", "Лензолото" (пятница). Однако их влияние на индекс Мосбиржи будет всего лишь на уровне минус 0,25%, предполагает эксперт. Более значительное давление дивидендных гэпов ожидается на следующей неделе, указывает Карпунин.

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