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05 июля 2021 года 09:32

Цена Brent опустилась до $76,07 за баррель

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств АТР демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения на торгах в понедельник. Цены на нефть незначительно снижаются в понедельник.

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в пятницу, завершив в плюсе вторую сессию подряд, при этом всем три индекса обновили исторические максимумы после публикации июньской статистики по рынку труда США.

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 850 тыс., максимальными темпами за 10 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда.

Согласно пересмотренным данным, в мае показатель вырос на 583 тыс., а не на 559 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до 5,9% с 5,8% в мае.

Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июне на 700 тыс. и снижения безработицы до 5,7%.

Число рабочих мест в США в июне было примерно на 6,8 млн, или на 4,4% ниже, чем в феврале 2020 года - до начала пандемии коронавируса.

"Сегодняшний отчет о занятости выявил некоторые весьма позитивные признаки", - сказал глава департамента глобальных рынков Citizens Тони Бедикян, отметив, что спрос на рабочую силу, по-видимому, высокий. "Процесс восстановления идет по плану, и рынок труда продолжает движение к допандемийным уровням", - приводит слова эксперта The Wall Street Journal.

Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Дефицит внешнеторгового баланса США в мае 2021 года составил $71,2 млрд по сравнению с пересмотренным апрельским показателем в $69,1 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны, также опубликованные в пятницу.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо до $71,4 млрд с предварительно объявленных $68,9 млрд в апреле.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) США повысило прогнозы экономического роста, инфляции и дефицита бюджета на текущий год в связи с принятием в марте пакета господдержки пострадавших от пандемии COVID-19 бизнеса и населения объемом $1,9 трлн.

В следующем году и далее эти меры будут способствовать менее значительному дефициту, поскольку восстановление экономики приведет к росту доходов бюджета, сообщает The Wall Street Journal.

Также CBO ожидает не такого значительного повышения госдолга, как в феврале, когда был опубликован предыдущий прогноз. Теперь предполагается, что к концу 2021 года он будет составлять 103% ВВП, а в 2023-2025 гг. незначительно увеличится.

ФРС, вероятно, потребуется начать повышение процентных ставок в конце 2022 года или начале 2023 года, поскольку увеличение госрасходов удерживает инфляцию выше долгосрочного среднего целевого показателя, говорится в сообщении Международного валютного фонда (МВФ).

При этом Федрезерв, возможно, начнет сокращать объем программы покупки активов в первом полугодии 2022 года.

Аналитики фонда улучшили прогноз роста американского ВВП по итогам 2021 года до 7% с ожидавшихся в апреле 6,4%. Если ожидания оправдаются, это будут самые высокие темпы роста с 1984 года, отмечает агентство Bloomberg.

Котировки акций Tesla Inc. (SPB: TSLA) выросли на 0,2% по итогам торгов в пятницу. Компания увеличила поставки автомобилей во втором квартале 2021 года более чем в два раза по сравнению с тем же периодом годом ранее. Как говорится в сообщении Tesla, компания поставила клиентам 201,250 тыс. автомобилей по сравнению с 90,891 тыс. годом ранее и 184,877 тыс. в первом квартале текущего года.

Акции Ford Motor Co. (SPB: F) подорожали на 0,1%. Продажи автомобилей Ford в США в июне 2021 года снизились на 26,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее на фоне глобального дефицита полупроводниковых компонентов. С начала 2021 года продажи Ford увеличились на 4,9%.

Бумаги International Business Machines (SPB: IBM) Inc. (IBM) подешевели на 4,6%. Президент IBM Джим Уайтхерст, второе лицо в компании, принял решение покинуть свой пост. Компания пока не сообщила, кто займет пост президента.

Котировки ADR Didi Global, которая на прошлой неделе провела IPO в Нью-Йорке, опустились на 5,3%. Управление по вопросам киберпространства КНР, главный интернет-регулятор страны, проверяет Didi Chuxing Technology Co., китайское подразделение Didi Global.

Рыночная стоимость Chevron Corp. (SPB: CVX) уменьшилась на 0,1%. Американская компания и ее партнеры по производству сжиженного природного газа (СПГ) Gorgon в Западной Австралии договорились приступить к реализации проекта стоимостью около $4 млрд, направленного на поддержание добычи на месторождении Jansz-Io.

Капитализация партнера Chevron по СПГ-проекту Gorgon Exxon Mobil (SPB: XOM) также снизилась на 0,1%.

Акции MGM Resorts International потеряли в цене 0,6%. Американский оператор казино приобретет права на полное владение комплексом CityCenter на бульваре Лас-Вегас-Стрип в рамках комплексной сделки, предусматривающей не только продажу самой недвижимости, но и получение всей выручки от управления казино, говорится в сообщении компании.

Цена бумаг Krispy Kreme Inc. упала почти на 9% после роста на 24% по итогам дебютных торгов в четверг. Американская сеть кофеен-кондитерских, известная своими пончиками, провела IPO на $500 млн, разместив акции по цене ниже планировавшейся.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 152,82 пункта (0,44%) и составил 34786,35 пункта, достигнув первого рекорда закрытия с 7 мая.

Standard & Poor's 500 прибавил 32,4 пункта (0,75%), поднявшись до 4352,34 пункта. Индикатор установил седьмой по счету рекордный максимум подряд, что является самой длинной чередой роста с середины 1997 года.

Nasdaq Composite повысился на 116,95 пункта (0,81%) и составил рекордные 14639,33 пункта.

За минувшую неделю Nasdaq вырос на 1,9%, продемонстрировав подъем по итогам шестой недели из последних семи. Индикаторы Dow Jones и S&P 500 прибавили 1% и 1,7% соответственно.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения на торгах в понедельник.

На рынках сохраняются опасения по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом в регионе, отмечает MarketWatch.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 МСК снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июне упал до минимума за 14 месяцев на фоне распространения нового штамма COVID-19 и введения карантинных мер.

Индикатор опустился до 50,3 пункта по сравнению с 55,1 пунктами в мае. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в сфере услуг.

Сводный индекс деловой активности в Китае в июне снизился до 50,6 пункта - минимума с апреля 2020 года. В мае значение индикатора составило 53,8 пункта.

Управление по вопросам киберпространства КНР, главный интернет-регулятор страны, в минувшие выходные сообщило, что сервис онлайн-заказа такси Didi, принадлежащий Didi Global Inc., должен быть удален из всех магазинов приложений страны. Причиной оно назвало нарушения в сфере сбора персональных данных пользователей.

На прошлой неделе Didi провела IPO в Нью-Йорке на $4,4 млрд, получив оценку почти в $70 млрд.

Акции китайских технологических компаний, котирующихся в Гонконге, подешевели на фоне этих новостей.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции интернет-компании Meituan (06,6%), фармацевтической CSPC Pharmaceutical Group (-5,6%) и интернет-гиганта Tencent Holdings (-4%).

Котировки бумаг автопроизводителя онлайн-ритейлера Alibaba Group снизились на 3,7%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 1,3%.

В лидерах роста оказались акции BYD Co. (+4,2%), автомобильной Geely Automobile Holdings (+2,7%) и Link Real Estate Investment Trust (+2,7%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:20 МСК опустился на 0,6%.

В число лидеров снижения котировок входят акции инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (-5,2%), JFE Holdings Inc. (-4%) и Eisai Co. (-3,6%).

Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. уменьшилась на 1,5%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. - на 0,7%.

Лидерами роста выступают бумаги Mitsui E&S Holdings Co. (+4,8%), ANA Holdings Inc. (+2,3%) и Keisei Electric Railway Co. (+2,1%).

Цена бумаг выпускающей полупроводники Advantest Corp. поднимается на 0,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК повысился на 0,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,6%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 1,2%. Бумаги автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Corp. потеряли в цене по 1,3%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:26 МСК прибавил 0,1%.

Розничные продажи в Австралии в июне выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют окончательные данные Австралийского статистического бюро (ABS). Предварительно было объявлено о повышении на 0,1%. В мае продажи увеличились на 1,1%.

Рыночная стоимость одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group снизилась на 0,3%, Rio Tinto - выросла на 0,5%. Акции еще одного представителя отрасли Fortescue Metals Group подорожали на 0,3%.

Цены на нефть незначительно снижаются в понедельник в ожидании решений ОПЕК+.

Переговоры министров стран ОПЕК+ относительно уровней добычи нефти с августа, начавшиеся на прошлой неделе, были отложены на понедельник. По данным Bloomberg, большинство государств поддерживает увеличение производства нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) с августа и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые настаивают на изменении своей референтной базы снижения добычи с 3,168 до 3,8 млн б/с, а также не поддерживают продление сделки ОПЕК+.

"Целая группа против одной страны, что печально, но это реальность", - заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в интервью агентству Bloomberg.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК в понедельник составляет $76,07 за баррель, что на $0,1 (0,13%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на $0,33 (0,4%) - до $76,17 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $75,07 за баррель, что на $0,09 (0,12%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подешевели на $0,07 (0,1%) - до $75,16 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1,5%.

"Рынок нервозен, и это понятно, учитывая, что сплоченность стран ОПЕК, кажется, ослабляется, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Дэниел Хайнс. - Нефтяной рынок в сложном положении. Даже в случае небольшого наращивания добычи ОПЕК+ запасы нефти продолжат сокращаться во втором полугодии текущего года".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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