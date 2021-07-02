Рубль вечером отыграл потери и повышается к доллару и евро благодаря интересу к риску после выхода статистики из США

Москва. 2 июля. Доллар и евро развернулись вниз и немного дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря повышению аппетиту к риску после выхода июньских данных по безработице в США и в ожидании решения ОПЕК+ по увеличению нефтедобычи.

Курс доллара США составил 73,28 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,8 руб./EUR1, подешевев на 22 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,6 копейки - до 79,36 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл потери первой половины дня и немного растет к доллару и евро на вечерних торгах. Инвесторы демонстрируют улучшение настроений на фоне публикации статданных по рынку труда США и в ожидании решения ОПЕК+ по нефтедобыче.

Накануне странам ОПЕК+ не удалось разрешить разногласия относительно объемов увеличения нефтедобычи, и они продолжают переговоры в пятницу.

Между тем отчет американского Минтруда подтвердил высокие темпы восстановления экономики США и одновременно снизил опасения относительно ускорения инфляции.

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 850 тыс., максимальными темпами за 10 месяцев. Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до 5,9% с 5,8% в мае. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июне на 700 тыс. и снижения безработицы до 5,7%.

Почасовая заработная плата в стране в июне выросла на 0,3% в месячном выражении и составила $30,4, а в годовом выражении - на 3,6%. Динамика оказалась несколько слабее прогнозов - 0,4% и 3,7% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели также немного не дотянула до ожидаемых значений - 34,7 против 34,9 часа.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу с самого начала торгов рубль вместе с другими рынками "ожидал" очередной порции статистики из США - июньский отчет с рынка труда, который должен был дать больше определенности в отношении будущих шагов ФРС. "Темпы прироста новых рабочих мест в США оказались лучшими за последние 10 месяцев и составили 850 тыс. Тем не менее рынок отнесся осторожно к релизу, так как рынок труда пока остается слабым - количество рабочих мест в США по-прежнему на 6,76 млн меньше, чем до пандемии, поэтому рынки не ожидают резкой смены риторики ФРС. Индекс DXY сразу после релиза опустился на 0,3%, дав толчок к росту валют развивающихся стран - чилийский песо вырос на 1,27%, южноафриканский рэнд на 0,85%. Российский рубль отреагировал на отчет аналогичным образом", - говорит Наумова.

"К окончанию рабочего дня рубль демонстрировал незначительное изменение в паре с долларом, при этом в первой половине торгов российская валюта преимущественно снижалась, доходя до отметки 73,8 руб./$1. Однако с выходом данных по рынку труда в США ситуация кардинально изменилась, и в течение следующего получаса рубль не только отыграл все свои потери, но и подбирался вплотную к отметке 73,1 руб./$1. На рынке труда в США, с одной стороны, в июне был отмечен рост числа занятых, заметно опередивший ожидания участников торгов, с другой стороны - уровень безработицы вместе снижения до 5,7% продемонстрировал рост до 5,9%, что приободрило инвесторов и скорректировало индекс доллара (то есть ситуация на рынке труда остается неоднозначной, не особо приближая процесс нормализации процентной политики ФРС)", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно в ходе торгов в пятницу на фоне попыток ОПЕК+ договориться об увеличении добычи.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 0,13% - до $75,94 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,29% - до $75,01 за баррель.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) возобновил свою работу после того, как завершился безрезультатно в четверг, сообщил "Интерфаксу" один из делегатов.

Накануне комитет, где сопредседателями являются Россия и Саудовская Аравия, предложил обсудить увеличение добычи нефти с августа по декабрь на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц (в целом с текущих ограничений в 5,8 млн баррелей в сутки (б/с) на 2 млн б/с) и продлить сделку ОПЕК+ до конца 2022 года.

Однако ОАЭ высказали несогласие со своей базой отсчета снижения добычи, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией, в результате комитет, а также министерская встреча ОПЕК+ были перенесены на 2 июля.

Источники "Интерфакса" сообщают, что в качестве альтернативного варианта обсуждалось наращивание добычи по 400 тыс. б/с до сентября 2022 года, это означает, что все ограничения к сентябрю 2022 года будут сняты.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 70,89 копейки, до 73,6175 руб./$1, и увеличил курс евро на 66,35 копейки, до 87,0748 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 57,22 копейки по отношению к четвергу и составил 73,5213 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 46,2 копейки и составил 73,5265 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 320,901 млн, из которых $735,044 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 585,857 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 62,02 копейки, до 87,0222 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 38,08 копейки и составил 86,9801 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR450,824 млн, из которых EUR141,167 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR309,657 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного поднялись в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая не изменилась относительно четверга, оставшись на уровне 5,63% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate "овернайт" повысилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 5,63% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев поднялись на 1 б.п. каждая - до 5,84%, 6,49% и 6,6% годовых соответственно.