Рынок акций РФ закрылся в пятницу небольшим ростом на фоне позитивного открытия торгов в США

Москва. 2 июля. Российский рынок акций, дрейфовавший в течение большей части торговой сессии в боковом диапазоне, закрылся в пятницу небольшим ростом благодаря позитивному открытию торгов в США после опубликованной статистики по рынку труда за июнь.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 3865,42 пункта (+0,18%), индекс РТС - 1659,72 пункта (+0,19%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали позитивную динамику в пределах 2,2%.

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,2%) и TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (+0,7%), ценные бумаги "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%, "префы" прибавили в цене 0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%, "префы" выросли на 0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Московской биржи" (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%). Заметно упали в цене (на 4-8%) ценные бумаги "ТГК-1" (MOEX: TGKA), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), "Ставропольэнергосбыта" (MOEX: STSB) вследствие дивидендной отсечки по данным акциям на "Московской бирже", состоявшейся накануне с учетом расчетов "Т+2".

Доллар США к 18:50 МСК снизился на "Мосбирже" всего на 4 копейки по отношению к закрытию четверга, до 73,36 руб./$1.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не продемонстрировали единой тенденции. Негативное влияние на настроения инвесторов оказали опасения относительно распространения нового штамма COVID-19, в то время как положительным фактором стали сильные темпы экономического восстановления в США. На европейских фондовых площадках также отсутствовала единая динамика, основные индексы закрылись 2 июля смешанной динамикой в диапазоне "плюс-минус" 0,3%.

Вместе с тем американские фондовые индексы растут в начале торгов пятницы, при этом Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite достигли новых исторических максимумов после публикации июньской статистики по рынку труда США. Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 850 тыс., максимальными темпами за 10 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель вырос на 583 тыс., а не на 559 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до 5,9% с 5,8% в мае. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июне на 700 тыс. и снижения безработицы до 5,7%.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) США повысило прогнозы экономического роста, инфляции и дефицита бюджета на текущий год в связи с принятием в марте пакета господдержки пострадавших от пандемии COVID-19 бизнеса и населения объемом $1,9 трлн. В следующем году и далее эти меры будут способствовать менее значительному дефициту, поскольку восстановление экономики приведет к росту доходов бюджета. Также CBO ожидает не такого значительного повышения госдолга, как в феврале, когда был опубликован предыдущий прогноз. Теперь предполагается, что к концу 2021 года он будет составлять 103% ВВП, а в 2023-2025 годах незначительно увеличится.

ФРС, вероятно, потребуется начать повышение процентных ставок в конце 2022 года или начале 2023 года, поскольку увеличение госрасходов удерживает инфляцию выше долгосрочного среднего целевого показателя, говорится в сообщении Международного валютного фонда (МВФ). При этом Федрезерв, возможно, начнет сокращать объем программы покупки активов в первом полугодии 2022 года. Аналитики фонда улучшили прогноз роста американского ВВП по итогам 2021 года до 7% с ожидавшихся в апреле 6,4%.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют незначительную разнонаправленную динамику в пятницу вечером, трейдеры ждут решений ОПЕК+. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК в пятницу составила $76,05 за баррель, что на 0,28% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $75,16 за баррель, что на 0,1% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Странам ОПЕК+ пока не удалось разрешить разногласия, которые мешают им принять решение об увеличении нефтедобычи, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов. Как ранее сообщили источники "Интерфакса", министерский комитет не смог в четверг принять финальную рекомендацию по увеличению нефтедобычи, поскольку ОАЭ выступили за изменение своего уровня добычи, от которого отсчитывается ее снижение в рамках сделки ОПЕК+. По словам одного из источников, ОАЭ хотят увеличить референтную базу с текущих 3,168 млн б/с до 3,8 млн б/с. В настоящее время уровень добычи, от которого снижают производство почти все участники ОПЕК+ (кроме России и Саудовской Аравии), отсчитывается от октября 2018 года.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов вышли в небольшой плюс, получая поддержку от оптимистичных настроений на зарубежных площадках. На рынке в целом сохраняются неплохие условия для развития краткосрочного роста при положении индексов выше поддержек 3790 и 1625 пунктов, соответственно. Сильного импульса к повышению, однако, пока не наблюдается. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ удерживались в плюсе в пределах 0,3%. Высокотехнологичный Nasdaq и индикатор "широкого рынка" S&P 500 обновили исторические максимумы после сильных данных по рынку труда за июнь. Инфляционные страхи и мысли о скором ужесточении денежно-кредитной политики пока оставили рынок. На следующей неделе, помимо прочих данных, ФРС опубликует протоколы своего недавнего заседания. Динамика же нефтяного рынка во многом будет определяться итоговыми решениями ОПЕК+.

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаил Шульгин, "российские акции продемонстрировали позитивную динамику по итогам торгов в пятницу. Доллар после публикации отчета по занятости в США за июнь перешел к снижению по всему спектру валютного рынка. Рубль этим воспользовался, что позволило индексу РТС более уверенно демонстрировать рост и даже на некоторое время опередить по темам повышения рублевый индекс. Тот в первой половине дня рос довольно уверенно, но явно не мог найти в себе силы, чтобы закрепиться выше 3875 пунктов. После статистики по занятости в США индекс, видимо, смирился и просел ниже 3870 пунктов, готовясь к выходным".

"Доллар стабильно укреплялся по всему спектру валютного рынка в преддверии публикации отчета по рынку труда за июнь, однако резко подешевел в качестве первоначальной реакции на выход релиза Минтруда США. Можно указать как минимум две причины слабости доллара. Во-первых, это банальная реализация "покупай на слухах - продавай на фактах", поскольку доллар несколько дней подряд уверенно дорожал перед релизом цифр по занятости. Теперь же впереди удлиненные из-за Дня независимости выходные и можно фиксировать прибыли по длинным долларовым позициям. Во-вторых, отчет, по сути, оказался максимально "прорисковым", о чем красноречиво свидетельствует взлет котировок фьючерсов на фондовые индексы. То есть, с одной стороны, отчет объективно указывает на очень здоровое восстановление экономики США, а с другой стороны, отчет преуменьшает инфляционные опасения, которые могли бы стимулировать приближение повышения ставок в США, но не стимулировали, поскольку сигналов увеличения ценового давления отчет не дал", - считает Шульгин.

По словам аналитика компании "Финам" Игоря Додонова, торги в Азии завершились разнонаправленно, причем китайский рынок акций рухнул почти на 3% на жестких высказываниях главы страны Си Цзиньпина. Не продемонстрировали единой динамики и фондовые площадки Европы. "Определенное давление на рынки оказывают сообщения о быстром распространении в мире новых, более опасных штаммов коронавируса. Это уже вынудило власти ряда государств усилить ограничительные меры, что может замедлить экономическое восстановление. С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи, двигаясь в рамках восходящего канала, встретил сопротивление в районе исторического максимума. Вероятен некоторый период консолидации вблизи текущего уровня", - полагает Додонов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 66,72 млрд рублей (из них 8,49 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,06 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,17 млрд рублей на акции "Роснефти").