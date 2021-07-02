Цены евробондов РФ по итогам недели вновь продемонстрировали лишь небольшую разнонаправленную динамику на фоне летнего затишья

Москва. 2 июля. Котировки большинства кратко- и среднесрочных выпусков российских еврооблигаций закрыли неделю при небольших разнонаправленных изменениях, цены долгосрочных выпусков, в свою очередь, показали небольшое повышение.

Аналогичная динамика наблюдалась на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries), в результате суверенные спреды лишь незначительно изменились к доходности базовых активов, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

С одной стороны, поддержку рынку российских государственных евробондов оказывал спрос на риск на фоне уменьшения опасений более скорого, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы (ФРС).

С другой, давление на него исходило от вероятности замедления восстановления основных экономик мира из-за угрозы возникновения новой волны пандемии, чего, в частности, не исключила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

В понедельник котировки большинства российских еврооблигаций немного повысились после снижения на предыдущей неделе и вслед за американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries). Цены долгосрочных бумаг выросли более заметно, чем кратко- и среднесрочных выпусков.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась по итогам дня до 1,49% годовых, российская суверенная кривая сместилась вниз на 1-2 базисных пункта (б.п.) на среднем и дальнем участках.

В целом первый торговый день недели прошел спокойно и без значимых событий. Инвесторы постепенно переходили в режим ожидания июньских показателей о безработице в США, так как именно данные по рынку труда наряду с показателями инфляции являются ключевыми для политики ФРС.

В значительной степени от динамики занятости будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса. Что касается инфляции, то участники торгов все больше склоняются к мысли, что высокая инфляция в США будет временным явлением, поэтому ФРС не будет менять политику, исходя из ускорения темпов ее повышения.

Во вторник рынок государственных российских еврооблигаций вновь закрылся при незначительном разнонаправленном изменении котировок вслед за аналогичной динамикой рынка UST. Трейдеры максимально снизили торговую активность перед важной статистикой позднее на неделе.

В отсутствие новых драйверов доходность 10-летних гособлигаций США торговалась в узком диапазоне 1,48-1,50%. Положение российской суверенной кривой также практически не изменилось.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин заявил во вторник, что ситуация на американском рынке труда, по его мнению, существенно улучшится к концу лета, так как сейчас восстановление рынка труда ограничивается временными факторами. Среди них - обеспокоенность людей пандемией COVID-19, ограниченность работы детских учреждений, а также ожидания увеличения минимальной зарплаты.

Баркин, который в этом году имеет право голоса в Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC), отметил, что не хотел бы, чтобы Федрезерв приступал к сокращению объемов выкупа активов до тех пор, пока не произойдет дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер также выразил мнение, что Федрезерву, вероятно, придется начать сокращение программы выкупа активов уже в этом году, чтобы иметь возможность приступить к повышению базовой ставки к концу следующего года.

В среду котировки большинства российских государственных еврооблигаций и американских казначейских обязательств вновь не продемонстрировало какой-либо значимой динамики. Большинство выпусков российских евробондов закрылось при незначительной разнонаправленной динамике. Ситуация на рынке UST выглядела аналогичным образом.

Изменение доходности российских бумаг в среду оказалось в диапазоне от минус 1 б.п. до плюс 2 б.п., доходности американских казначейских бумаг продемонстрировали схожую динамику (в частности, доходность десятилетних UST опустилась до 1,47%).

Опубликованные в среду данные по числу рабочих мест в частном секторе экономики США от ADP, несмотря на то, что оказались выше прогнозов, в целом не показали какого-либо действительно существенного восстановления американского рынка труда, поэтому инвесторы сфокусировались на данных от Минтруда страны, которые должны были быть обнародованы в пятницу, 2 июля.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в июне увеличилось на 692 тыс., прогнозный рост оценивался в 550 и 600 тыс. новых рабочих мест. При этом согласно пересмотренным данным, в мае число рабочих мест выросло на 886 тыс., а не на 978 тыс., как сообщалось первоначально.

Тем временем президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан, который в этом году не входит в число голосующих членов Федерального комитета по открытому рынку, подтвердил свое мнение о том, что американскому ЦБ вскоре будет пора замедлить темпы выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE).

"Я думаю, что было бы гораздо полезнее вскоре начать [замедление темпов выкупа активов], и лучше раньше, чем позже", - заявил Каплан в интервью телеканалу Bloomberg.

В четверг цены большинства российских государственных еврооблигаций снизились, на рынке UST кратко- и среднесрочные выпуски слегка подешевели, в то время как котировки долгосрочных бумаг немного повысились по сравнению с предыдущим днем. По результатам дня на среднем и дальнем участках российской суверенной кривой большинство выпусков показало рост доходности на 1-2 б.п.

Давление на рынок российских евробондов, равно как и еврооблигаций других стран с развивающимися экономиками, оказало уменьшение интереса инвесторов к риску на фоне роста заболеваемости COVID-19. Негативную динамику в четверг продемонстрировали евробонды Мексики, Бразилии, Турции, Чили, Перу, отреагировав на сообщения СМИ, что администрация США, планировавшая доставить примерно 50 странам и организациям к концу июня 80 млн доз вакцин от COVID-19, не успевает уложиться в объявленные сроки.

Кроме того, ряд стран (в частности, Великобритания) сообщили о рекордном суточном приросте заболевших COVID-19, глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что если не проявить дисциплину, то существует угроза "новой волны".

Между тем, опубликованные в четверг статданные показали, что заявки на пособие по безработице в США упали до минимума с начала пандемии. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 51 тыс. - до 364 тыс. человек, говорилось в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем ожидали снижения до 390 тыс.

В последний торговый день недели котировки большинства выпусков российских государственных еврооблигаций продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне публикации статданных по рынку труда США и ожиданий решения ОПЕК+ по нефтедобыче. Накануне странам ОПЕК+ не удалось разрешить разногласия относительно объемов увеличения нефтедобычи, и они продолжили переговоры в пятницу.

Между тем отчет американского Минтруда подтвердил высокие темпы восстановления экономики США и одновременно снизил опасения относительно ускорения инфляции.

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 850 тыс., максимальными темпами за 10 месяцев. Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до 5,9% с 5,8% в мае. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июне на 700 тыс. и снижения безработицы до 5,7%.

Почасовая заработная плата в стране в июне выросла на 0,3% в месячном выражении и составила $30,4, а в годовом выражении - на 3,6%. Динамика оказалась несколько слабее прогнозов - 0,4% и 3,7% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели также немного не дотянула до ожидаемых значений - 34,7 против 34,9 часа.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели опустилась всего на 0,044% и составила 115,131% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 2,1 пункта и 2 июля составил 161,3 базисного пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,229% - до 133,58% от номинала (их доходность уменьшилась на 1,8 пункта - до 3,653% годовых), с погашением в 2042 году увеличились на 0,108%, до 128,476% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 7,1 пункта и составил 203,2 базисного пункта), евробонды РФ с погашением в 2047 году повысились в цене на 0,159%, до 125,728% от номинала (их доходность уменьшилась на 1,1 пункта - до 3,699% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году поднялся в цене за неделю на 0,068%, подорожав до 111,807% от номинала (доходность опустилась по сравнению с предыдущей неделей на 2 базисного пункта, до 2,13% годовых), бумаги с погашением в 2026 году, в свою очередь, уменьшились на 0,074%, до 113,72% от номинала (их доходность повысилась на 0,5 базисного пункта, до 1,805% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подрос в цене за неделю на 0,025%, подорожав до 108,782% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 2,3 пункта, составив 62,2 базисного пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, вновь не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании новых сигналов с внешних рынков. Инвесторы будут внимательно анализировать заявления представителей ФРС США относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики американского ЦБ, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Участники рынка продолжат анализировать темпы выхода ведущих экономик мира из пандемии COVID-19 и пристально следить за ситуацией на рынке "черного золота" после встречи государств ОПЕК+.