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02 июля 2021 года 18:46
Индекс Мобиржи проведет торги в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3800-3900п - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3800-3900 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу пытались вернуться к повышению, но рублевый индикатор держался чуть ниже достигнутого накануне исторического максимума в 3879 пунктов. Долларовый РТС продолжал борьбу за сопротивление 1660 пунктов. На рынке в целом сохраняются неплохие условия для развития краткосрочного роста при положении индексов выше поддержек 3790 и 1625 пунктов соответственно, но сильного импульса к повышению пока не наблюдается. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день - диапазон 3800-3900 пунктов", - указывает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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