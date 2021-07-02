Индекс Мобиржи проведет торги в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3800-3900п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3800-3900 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу пытались вернуться к повышению, но рублевый индикатор держался чуть ниже достигнутого накануне исторического максимума в 3879 пунктов. Долларовый РТС продолжал борьбу за сопротивление 1660 пунктов. На рынке в целом сохраняются неплохие условия для развития краткосрочного роста при положении индексов выше поддержек 3790 и 1625 пунктов соответственно, но сильного импульса к повышению пока не наблюдается. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день - диапазон 3800-3900 пунктов", - указывает эксперт инвесткомпании.

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