Возможен рост цены акций НЛМК в среднесрочной перспективе - "Финам"

Котировки акций "НЛМК" обладают потенциалом роста в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре инвестиционной компании "Финам".

"Ставим рекомендацию по акциям "НЛМК" на пересмотр, но считаем, что негативное влияние экспортных пошлин на динамику бумаг будет иметь ограниченный и временный характер. Мы подтверждаем свое позитивное отношение к этим ценным бумагам, полагая, что они имеют среднесрочную перспективу для роста", - отмечает эксперт Алексей Калачев.

"НЛМК" - крупнейший в РФ производитель стальной продукции.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.