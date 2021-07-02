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Главная / Мнения аналитиков / Цена бумаг РУСАЛа пока, вероятно, останется под давлением - "Велес Капитал"
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02 июля 2021 года 15:59
Цена бумаг РУСАЛа пока, вероятно, останется под давлением - "Велес Капитал"
Цена бумаг "РУСАЛа" пока, вероятно, останется под давлением, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Котировки акций "РУСАЛа" к середине сессии в пятницу подешевели на 1%. C технической точки зрения, они продолжают падение, которое началось в конце июня после объявления о введении экспортных пошлин, и в целом выглядят слабо. ADX указывает на стабильность нисходящего тренда, а помочь бумагам восстановить часть позиций может разве что краткосрочная перепроданность, которую они недавно пытались снять. До закрепления выше 54 рублей за бумагу не стоит ждать возвращения покупателей, а возможное повышение будет проходить в рамках коррекции. Среднесрочно при положении ниже 54 рублей котировки скорее будут стремиться к 41-44 рублям", - указывает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАЛ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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