Рубль днем дешевеет к доллару и евро в ожидании статистики из США и решения ОПЕК+ по нефтедобыче

Москва. 2 июля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль слабеет к бивалютной корзине в ожидании статистики по рынку труда США и решения ОПЕК+ по увеличению нефтедобычи.

Курс доллара США составил 73,69 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 29 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,1 руб./EUR1, подорожав на 8,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,7 копейки - до 79,73 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 70,89 копейки, до 73,6175 руб./$1, и увеличил курс евро на 66,35 копейки, до 87,0748 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в ожидании статистики по рынку труда США и решения ОПЕК+ по увеличению нефтедобычи. В пятницу переговоры будут возобновлены - на 16:00 МСК назначен министерский мониторинговый комитет (JMMC), на 17:30 - министерская встреча ОПЕК+.

Данные о безработице в США за июнь будут обнародованы в 15:30 МСК. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 706 тыс. и снижение безработицы до 5,6% с майских 5,8%.

Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Опубликованные накануне статистические данные показали, что заявки на пособие по безработице в США упали до минимума с начала пандемии.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 51 тыс. - до 364 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень с начала пандемии COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 415 тыс., а не 411 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 390 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу, трейдеры ждут решений ОПЕК+. Странам ОПЕК+ пока не удалось разрешить разногласия, которые мешают им принять решение об увеличении нефтедобычи, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Группа все еще планирует возобновить переговоры в пятницу - на 16:00 МСК назначен министерский мониторинговый комитет (JMMC), на 17:30 - министерская встреча ОПЕК+.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 0,5% - до $75,46 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,57% - до $74,8 за баррель.

Как ранее сообщили источники "Интерфакса", министерский комитет не смог в четверг принять финальную рекомендацию по увеличению нефтедобычи, поскольку ОАЭ выступили за изменение своего уровня добычи, от которого отсчитывается ее снижение в рамках сделки ОПЕК+.

По словам одного из источников, ОАЭ хотят увеличить референтную базу с текущих 3,168 млн баррелей в сутки до 3,8 млн баррелей в сутки.

В настоящее время уровень добычи, от которого снижают производство почти все участники ОПЕК+ (кроме России и Саудовской Аравии), отсчитывается от октября 2018 года.

"Рубль по-прежнему находится под давлением из-за глобального укрепления доллара перед публикацией июньского отчета по рынку труда в США. Восстановление рубля в пятницу маловероятно: скорее всего, он останется в диапазоне 73,3-73,5 за доллар. С учетом повышения геополитических рисков, а также традиционно перед выходными (в США они будут длинными, т.к. в понедельник - выходной по случаю Дня независимости) спрос на валюту может быть высоким. Кроме того, доллар продолжит дорожать к мировым валютам и евро отступит до $1,18, если рост числа рабочих мест в США за июнь будет не меньше ожидаемых 0,7 млн", - отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

"У коррекции рубля, продолжающейся с начала недели, есть несколько причин - закончившийся налоговый период, распространение штамма дельта-плюс как по России, так и по всему миру, а также сильная макроэкономическая статистика из США, которая играет против валют развивающихся рынков, поскольку укрепляет доллар по отношению как к ним, так и к евро. При этом сильные данные по инфляции, ВВП и занятости провоцируют размышления экспертов о том, что ФРС может ускорить переход к "ястребиной" политике, а сокращение скупки активов и повышение ставки может произойти значительно раньше предположений - осенью текущего года и во второй половине 2022 года соответственно. С учетом того, что каких-либо положительных драйверов для рубля на сегодняшнем торговом периоде нет, даже несмотря на заседание ОПЕК+, представляется, что российская валюта сегодня будет двигаться в диапазоне 73-74 рубля за доллар и 86,7-88 рублей за евро", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного поднялись в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая не изменилась относительно четверга, оставшись на уровне 5,63% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate "овернайт" повысилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 5,63% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев поднялись на 1 б.п. каждая - до 5,84%, 6,49% и 6,6% годовых соответственно.