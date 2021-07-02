"Финам" снизил рекомендацию для акций Россетей до "держать"

"Финам" понизил рекомендацию для акций ПАО "Россети" с "покупать" до "держать" в связи с сокращением дивидендов за 2020 год и отсутствием ясного прогресса в регуляторных инициативах, сообщается в материале инвесткомпании.

Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет 1,30 рубля за штуку. "При текущей стоимости акции, на наш взгляд, вполне адекватно оценены", - указывают эксперты.

Руководитель отдела анализа акций Наталия Малых отмечает следующие моменты:

- Ожидается восстановление прибыли и рентабельности в текущем году за счет сильной динамики энергорынка (потребление выросло на 4,7% за первые 5 месяцев года), но есть риск, что позитивный эффект не проявится на уровне холдинга в полной мере из-за проблемных активов на Северном Кавказе.

- Дивиденды за 2020 год были сокращены почти на 80%, до 5 млрд руб., с отсылкой на кризис, и по доходности акции отстают от сектора. В 2021 году не ожидается существенных изменений в дивидендном профиле кейса из-за высоких капитальных вложений.

- Частичная приватизация, по всей видимости, откладывается из-за нерешенных регуляторных вопросов, но остается в долгосрочном раскладе.

ПАО "Россети" - это электросетевая монополия, управляющая распределительными и магистральными сетями практически по всей России (80 регионов).

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