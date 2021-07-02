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02 июля 2021 года 11:45

Российские акции демонстрируют утром смешанную динамику на противоречивых внешних сигналах

Москва. 2 июля. Российские акции демонстрируют в пятницу утром смешанную динамику на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; поддержку рублевым ценам оказывает обесценивающийся второй день подряд рубль.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3866,66 пункта (+0,22%), индекс РТС - 1654,31 пункта (-0,14%); цены "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,6%.

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%) и TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (+0,3%), обыкновенные бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%, "префы" прибавили в цене также 0,1%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,3%). Заметно упали в цене (на 5-7%) ценные бумаги "ТГК-1" (MOEX: TGKA), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), "Ставропольэнергосбыта" (MOEX: STSB) вследствие дивидендной отсечки по данным акциям на "Московской бирже", состоявшейся накануне с учетом расчетов "Т+2".

Доллар США к 11:00 МСК вырос на "Мосбирже" на 25 копеек по отношению к закрытию четверга, до 73,65 руб./$1.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг, при этом индикатор S&P 500 достиг рекордного максимума шестую сессию подряд. Поддержку рынку оказали статистические данные и рост цен на нефть, способствовавший подъему акций энергетических компаний. Американская экономика восстанавливается от последствий пандемии коронавируса, однако опасения по поводу состояния рынка труда и инфляции все еще сохраняются. Опубликованные в четверг статистические данные показали, что заявки на пособие по безработице в США упали до минимума с начала пандемии. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 51 тыс. - до 364 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень с начала пандемии COVID-19. Аналитики в среднем ожидали снижения до 390 тыс.

На этой неделе трейдеры ждут данных о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы в пятницу. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 706 тыс. и снижение безработицы до 5,6% с майских 5,8%. Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы США наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой тенденции. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают опасения относительно распространения нового штамма COVID-19, в то время как положительным фактором являются сильные темпы экономического восстановления в США. При этом европейские фондовые площадки демонстрируют умеренный рост в пределах 0,1-0,4%, а фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет порядка 0,1%.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют незначительные разнонаправленные изменения, трейдеры ждут решений ОПЕК+. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 МСК составила $75,78 за баррель, что на 0,08% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,63% - до $75,84 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $75,26 за баррель, что на 0,04% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась до $75,23 за баррель, поднявшись на 2,4%.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) завершился в четверг без финальной рекомендации, поскольку ОАЭ высказали несогласие со своей базой отсчета снижения добычи, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. Заседание комитета продолжится 2 июля в 16:00 МСК, а полноформатная встреча министров стран ОПЕК+ состоится 2 июля в 17:30 МСК, сообщил секретариат ОПЕК.

По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, спрос на активы развивающихся стран в четверг оставался сегментированным, в то время как развитые рынки, при поддержке рынка США, смогли подрасти. Индекс развивающихся стран MSCI EM потерял 0,5%, снизившись третий день подряд ввиду сохранения коррекционных настроений на большинстве ключевых рынков, за исключением российского и турецкого. По-прежнему способствовали ослаблению спроса на активы emerging markets и крепости доллара эпидемиологические опасения. Однако блок страновых данных по деловой активности в промышленном секторе за июнь оказался в целом неплохим, сдержав развитие негативной динамики на развивающихся рынках и поддержав рынки развитых стран.

"По состоянию на утро пятницы ситуацию на мировых рынках вновь можно охарактеризовать как неоднозначную. Так, азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику, ключевые индексы Европы умеренно повышаются, отыгрывая обновление рекордов по S&P 500. Нейтральную динамику показывают фьючерсы на американские индексы. Инвесторы находятся в ожидании американской статистики и решения ОПЕК+, тональность которых и определит настроения в концовке недели. Учитывая невнятность внешнего фона и "фактор пятницы", ждем перехода индекса МосБиржи к консолидации "под" достигнутыми накануне максимумами, в диапазоне 3840-3860 пунктов. Перспективы развития роста по итогам дня будут зависеть от движений на рынке нефти и тональность американской статистики", - считает Локтюхов.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС накануне выросли, но отступили от максимумов сессии. Рублевому индикатору удалось обновить исторический пик 3879 пунктов, а долларовый отступил от краткосрочного сопротивления 1660 пунктов из-за слабости рубля. На рынке сохраняется некоторая неопределенность, а с технической точки зрения индексы готовы к движению в любую сторону. В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут существенных изменений, а в нефтегазовом секторе может пройти умеренная коррекция вслед за котировками "черного золота". Вопрос с нефтедобычей на ближайшие месяцы, впрочем, еще не решен, а ОПЕК+ может сохранять интригу на протяжении большей части торгов пятницы. Риски для покупателей будут исходить со стороны макроэкономических данных Европы и США, которые могут указать на значительное усиление инфляционного давления и восстановление американского рынка труда с перспективой ужесточения денежно-кредитных условий.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,91 млрд рублей (из них 2,68 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,34 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,72 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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