Одобрение сделки по покупке Xilinx может поддержать котировки акций AMD - "ВТБ Мои Инвестиции"

Одобрение Британской антимонопольной комиссией сделки по покупке Advanced Micro Devices (AMD) американской компании Xilinx может поддержать котировки акций производителя чипов, полагают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Акции производителя чипов AMD показывают слабую динамику котировок с начала текущего года в сравнении с конкурентами, отметили в своем аудиоподкасте эксперты "ВТБ Мои Инвестиции". При этом аналитики предположили , что одобрение Британской антимонопольной комиссией сделки по покупке AMD американской компании Xilinx (разработчик и производитель интегральных микросхем программируемой логики, доля Xilinx на мировом рынке в сегменте ПЛИС составляет 51%) может поддержать котировки.

Помимо Великобритании, обратили внимание эксперты, свое согласие на сделку дали США и Корея.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагает потенциал роста котировок бумаг AMD на 13,5% от текущего уровня.

Также в аудиоподкасте было обращено внимание на сообщение от основного конкурента AMD - компании Intel Corp. Вице-президент Intel Лиза Спелман написала в своем посте на сайте компании о том, что откладывается запуск производства линейки серверных процессоров Sapphire Rapids на первый квартал 2022 года, а массовое производство - на второй квартал 2022 года.

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