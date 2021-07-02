Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4300-4350п в пятницу - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4300-4350 пунктов в течение сессии в пятницу, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума, ускорив рост после преодоления отметки 4300 пунктов. Теперь этот уровень будет служить промежуточной поддержкой. Индикатор RSI продолжает указывать на преимущество "быков", и небольшой потенциал для дальнейшего роста сохраняется. В то же время мы отмечаем, что риск краткосрочной коррекции повышается", - пишут аналитики инвесткомпании.

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