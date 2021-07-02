Акции Axa Group интересны для покупки в настоящий момент - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции Axa Group интересны инвесторам для покупки в настоящий момент, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Компания торгуется по привлекательным мультипликаторам в сравнении с конкурентами, отметили эксперты в своем аудиоподкасте (соотношение цена/прибыль составляет 9х). Дивидендная доходность бумаг - более 6%.

Axa Group - один из крупнейших в мире лидеров страхования с объемом активов более €800 млрд и выручкой более €104 млрд (присутствует в 57 странах мира, более 102 миллионов клиентов).

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