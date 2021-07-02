ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 6,25% на заседании 23 июля - Альфа-банк

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 6,25% по итогам заседания 23 июля 2021 года, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Оценка роста ВВП за май составляет сильные 10,9% г/г на фоне роста как оборота розничной торговли (+27,2% г/г), так и роста промпроизводства (+11,8% г/г). За быстрым восстановлением экономики стоит рост расходов федерального бюджета на 21% г/г в мае, который привел к более быстрому в сравнении с ожиданиями снижению безработицы, вышедшей на 4,9% за май. Учитывая, что инфляция, судя по всему, достигнет 6,5% г/г в июне, мы сейчас ожидаем, что ЦБ повысит ключевую процентную ставку до 6,25% на заседании 23 июля и не исключаем ее дополнительного повышения до конца текущего года", - указывает эксперт в комментарии.

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