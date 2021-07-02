Цена нефти останется в июле в диапазоне $70-80/барр. вне зависимости от решения ОПЕК+ - "Фридом Финанс"

Цена на нефть марки Brent останется в июле текущего года в диапазоне $70-80 за баррель вне зависимости от принятого решения по результатам встречи ОПЕК+ в пятницу, 2 июля, считают в инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Участники сделки ОПЕК+ продолжают держать рынки в напряжении, заседание на уровне министров было перенесено на 2 июля. Ходят слухи, что лимиты добычи будут повышены на 2 млн баррелей в сутки. В этой связи усилилась волатильность нефтяных цен. Но какое бы решение ни приняла организация стран-экспортеров, по нашему мнению, цена на нефть марки Brent в июле останется в диапазоне $70-80 за баррель. При этом участники соглашения ОПЕК+ во втором полугодии могут начать увеличивать добычу, иначе на рынок поступят большие объемы сланцевой нефти из США", - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко.

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