Доходность 10-летних ОФЗ останется на уровне 7,20% в пятницу - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ останется на торгах в пятницу в середине диапазона 7,10-7,30% годовых, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Повышение ключевой ставки до 6,5% (+100 б.п. от текущего уровня) на ближайших заседаниях ЦБР, на наш взгляд, уже учтено в ценах длинных гособлигаций. А вот короткие ОФЗ, срочностью до 1 года, еще подвержены риску отрицательной переоценки. В пятницу ожидаем, что доходность 10-летних ОФЗ останется в середине диапазона 7,10-7,30% годовых", - отмечает эксперт ПСБ.

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