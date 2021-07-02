Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 3840-3860п в пятницу утром - ПСБ

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 3840-3860 пунктов в начале торговой сессии в пятницу, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Учитывая невнятность внешнего фона по состоянию на утро и "фактор пятницы", ждем перехода индекса Мосбиржи к консолидации под достигнутыми накануне максимумами (в диапазоне 3840-3860 пунктов). Перспективы развития роста рынка по итогам дня, по нашему мнению, будут зависеть от движений на рынке нефти и тональности американской статистики", - указывает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.