Рубль будет торговаться около 74 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Вероятно продолжение ослабления курса рубля по отношению к доллару в течение торговой сессии в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Рубль, по его мнению, будет торговаться ближе к верхней границе диапазона 72-74 руб./$1.

Внимание инвесторов будет сосредоточено на статистике из США и решении ОПЕК+.

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