Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 2 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг, при этом индикатор S&P 500 достиг рекордного максимума шестую сессию подряд. Поддержку рынку оказали статистические данные и рост цен на нефть, способствовавший подъему акций энергетических компаний. Американская экономика восстанавливается от последствий пандемии коронавируса, однако опасения по поводу состояния рынка труда и инфляции все еще сохраняются. Опубликованные в четверг статистические данные показали, что заявки на пособие по безработице в США упали до минимума с начала пандемии. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 51 тыс. - до 364 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень с начала пандемии COVID-19. Аналитики в среднем ожидали снижения до 390 тыс.

На этой неделе трейдеры ждут данных о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы в пятницу. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 706 тыс. и снижение безработицы до 5,6% с майских 5,8%. Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы США наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой тенденции. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают опасения относительно распространения нового штамма COVID-19, в то время как положительным фактором является сильные темпы экономического восстановления в США. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:16 мск снизился на 1,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,22% после снижения по итогам четырех предыдущих торгов подряд. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:13 мск увеличился на 0,45%. Между тем южнокорейский индекс Kospi к 8:12 мск опустился на 0,04%.

Цены на нефть плавно снижаются в ходе торгов в пятницу, трейдеры ждут решений ОПЕК+. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК в пятницу составила $75,75 за баррель, что на 0,12% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,63% - до $75,84 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $75,17 за баррель, что на 0,08% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась до $75,23 за баррель, поднявшись на 2,4%.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) завершился в четверг без финальной рекомендации, поскольку ОАЭ высказали несогласие со своей базой отсчета снижения добычи, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. Заседание комитета продолжится 2 июля в 16:00 МСК, а полноформатная встреча министров стран ОПЕК+ состоится 2 июля в 17:30 МСК, сообщил секретариат ОПЕК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 16,884 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,124 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 июля снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,04 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds практически не изменился за день, составив 720,45 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России-001Р-10" (+0,5%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,48%) и "Европлан-001Р-01" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Росбанк-002Р-04" (-0,46%), "РУСАЛ Братск-БО-002Р-01" (-0,45%) и "АФК Система-1P-19" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) 8 июля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 2-летние облигации серии БО-П08 объемом 5 млрд рублей. Ранее компания ориентировала на объем не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия 225 базисных пунктов к 2-летним ОФЗ. Купоны - квартальные. Техразмещение запланировано на 12 июля. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок год назад. В июне 2020 года "КАМАЗ" разместил выпуск 3-летних облигаций на 3 млрд рублей по ставке 6,7% годовых.

МФК "МигКредит" 12 июля начнет размещение 3-летних облигаций с возможностью досрочного погашения серии 01 на 800 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25% годовых. У компании в обращении один выпуск на 178,98 млн рублей.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 15-го купона облигаций серии БО-30 на уровне 7% годовых. Компания в июле 2014 года разместила 10-летние биржевые облигации серии БО-30 объемом 2,002 млрд рублей, по данному выпуску неоднократно проводились частичные досрочные погашения. Ставка текущего купона - 6,5% годовых.