Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в пятницу утром - "Алго Капитал"

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в пятницу, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3850-3870 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине пятницы будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать публикация большого блока июньских статистических данных, характеризующих состояние рынка труда в США (15:30 МСК).

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