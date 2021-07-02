Индекс Мосбиржи откроется в пятницу снижением - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи откроется в пятницу снижением из-за дивидендных гэпов в бумагах "ЛУКОЙЛа" и некоторых других, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

Российский рынок акций в четверг вновь выступил очень мощно, сумев переписать исторический максимум, однако при приближении к отметке 3880 пунктов по индексу Мосбиржи, где проходит верхняя граница восходящего канала, произошел разворот, констатирует главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

"Внешний фон пятницы пока складывается нейтрально, но индекс Мосбиржи откроется снижением в результате дивидендных гэпов "ЛУКОЙЛа" и некоторых других менее тяжеловесных бумаг", - указывает эксперт.

Вряд ли на рынках произойдут серьезные движения до публикации данных по рынку труда из США, отмечает Антонов. "Причем читать их надо наоборот: чем лучше будут данные, тем сильнее будет падение рисковых активов из-за увеличения вероятность более быстрого сворачивания стимулирующих мер ФРС США. При этом стоит отметить, что фондовые рынки краткосрочно перекуплены, и желание зафиксировать спекулятивную прибыль велико", - пишет он.

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