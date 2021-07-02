Индекс Мосбиржи откроет торги в пятницу в небольшом минусе - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу в небольшом минусе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи в качестве целевой области торможения ранее выделяли район 3875-3890 пунктов. В четверг он выступил точкой разворота и в пятницу остается ключевым техническим препятствием. С учетом предстоящих дивидендных гэпов можно предположить, что попытку пробоя этих рубежей придется отложить на следующую неделю", - отмечает аналитик.

Также эксперт напоминает, что сразу несколько компаний очистятся в пятницу от дивидендов. "С открытия ждем гэпы в бумагах "ЛУКОЙЛа", "Мосэнерго", "ТГК-1", Совкомбанка и "ФосАгро". В сумме отсечки в этих бумагах могут отнять у индекса Мосбиржи 10-15 пунктов (0,3-0,4%)", - указывает аналитик.

Среди корпоративных событий дня Карпунин выделяет публикацию отчета по оборотам за июнь у Московской биржи. Ожиданий опережающей динамики ее акций относительно рынка в ближайшей перспективе нет, указывает он.

Одним из важнейших событий в пятницу станет статистика с американского рынка труда, отмечает эксперт инвесткомпании. "Если выйдут сильные данные по Non-farm payrolls, то это способно спровоцировать локальное бегство из рисковых активов, так как увеличатся шансы на обсуждение плана по сворачиванию QE со стороны ФРС на следующем заседании. А вот слабые цифры, ниже ожидаемых 600-700 тыс. новых рабочих мест, наоборот, будут говорить в пользу более длительного периода стимулирования экономики", - пишет Карпунин в своем комментарии.

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