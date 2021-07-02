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02 июля 2021 года 09:32

S&P 500 обновил рекорд шестые торги подряд

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой тенденции. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг, при этом индикатор S&P 500 достиг рекордного максимума шестую сессию подряд.

Поддержку рынку оказали статистические данные и рост цен на нефть, способствовавший подъему акций энергетических компаний.

Американская экономика восстанавливается от последствий пандемии коронавируса, однако опасения по поводу состояния рынка труда и инфляции все еще сохраняются, пишет MarketWatch.

На этой неделе трейдеры ждут данных о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы в пятницу. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 706 тыс. и снижение безработицы до 5,6% с майских 5,8%.

Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) США наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Опубликованные в четверг статистические данные показали, что заявки на пособие по безработице в США упали до минимума с начала пандемии.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 51 тыс. - до 364 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень с начала пандемии COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 415 тыс., а не 411 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 390 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 60,6 пункта по сравнению с 61,2 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это минимальный уровень за последние пять месяцев. Аналитики в среднем ожидали сокращения до 61 пункта, сообщает Trading Economics.

Акции Boeing Co. (SPB: BA) подорожали на 0,07%. Американский концерн, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, меняет главного финансового директора. Новым CFO Boeing с 27 августа 2021 года станет Брайан Уэст, ветеран General Electric Co. (SPB: GE) (GE). Он сменит на этом посту Грега Смита, проработавшего в должности CFO Boeing более десяти лет. Смит уйдет в отставку в июле.

Бумаги McCormick & Co. (SPB: MKC) подешевели на 0,4%, хотя производитель специй отчитался о превзошедших прогнозы финансовых показателях во втором финквартале и улучшил собственный прогноз.

Котировки акций Krispy Kreme Inc. выросли на 20,5%. Американская сеть кофеен-кондитерских, известная своими пончиками, провела IPO на $500 млн, разместив акции по цене ниже планировавшейся. Как говорится в пресс-релизе компании, в ходе IPO было продано 29,412 млн акций по цене $17 за бумагу. Изначально компания планировала разместить 27 млн акций, ценовой диапазон IPO был заявлен на уровне $21-24 за бумагу.

Цена бумаг Micron Technology (SPB: MU) Inc. уменьшилась на 5,7%, хотя американский производитель чипов памяти увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале более чем в два раза благодаря высокому спросу на свою продукцию.

Бумаги Acumen Pharmaceuticals Inc. подскочили на 25,6% по итогам дебютных торгов. Биотехнологическая компания разместила акции по верхней границе диапазона. Acumen продала 10 млн акций по цене $16 за бумагу, объем IPO составил $160 млн.

Акции EverCommerce Inc. прибавили в цене 3,5%. Поставщик программного обеспечения для малых и средних компаний провел IPO на $324,7 млн, разместив акции по цене $17 за бумагу, что соответствует среднему значению ценового диапазона в $16-18 за акцию.

Акции нефтяных компаний дорожают вслед за подъемом цен на нефть. Котировки бумаг Occidental Petroleum (SPB: OXY) Corp. выросли на 5,1%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1,4%, Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. - на 0,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 131,02 пункта (0,38%) и составил 34633,53 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 22,44 пункта (0,52%), поднявшись до 4319,94 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 18,42 пункта (0,13%) и составил 14522,38 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой тенденции.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают опасения относительно распространения нового штамма COVID-19, в то время как положительным фактором является сильные темпы экономического восстановления в США, отмечает Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:16 мск снизился на 1,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%.

В том числе значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings Ltd. (-9%), автомобильной Geely Automobile Holdings Ltd. (-4,9%), производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-4,4%), интернет-компании Meituan (-4,1%), крупнейшего производителя молочной продукции в стране China Mengniu Dairy Co. (-4,1%), выпускающей электромобили BYD Co. (-3,8%), онлайн-ритейлера Alibaba Group (-3,7%), выпускающей спортивные товары Anta Sports Products (-3,6%).

Кроме того, дешевеют акции интернет-гиганта Tencent Holdings (-1,2%), выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (-3,3%).

В число лидеров повышения входят бумаги нефтепроизводителей CNOOC (+2,3%) и PetroChina (+1,9%), а также Bank of China Ltd. (+0,4%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:08 мск увеличился на 0,2% после снижения по итогам четырех предыдущих торгов подряд.

В том числе существенно растут котировки акций автокомпаний Mazda Motor (+5,5%), Nissan Motor (+3%) и Isuzu Motors (+3%), производителя потребительской электроники Sony (+3,5%). Также дорожают акции инвестиционно-технологической SoftBank Group (+1,1%) и нефтяной Inpex Corp. (+2,6%).

Бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing потеряли в цене 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:13 мск повысился на 0,45%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 0,5% и снизилась на 0,5% соответственно.

Между тем южнокорейский индекс Kospi к 8:12 мск опустился на 0,04%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. не изменилась по сравнению с предыдущим днем, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - снизилась на 1%.

Рост потребительских цен в Южной Корее в июне замедлился до 2,4% с 2,6% в годовом выражении. Между тем в помесячном сравнении цены снизились на 0,1% (после повышения на аналогичную величину в мае). Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2,5% и второго - на 0,05%.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, трейдеры ждут решений ОПЕК+

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 МСК в пятницу составляет $75,70 за баррель, что на $0,14 (0,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,22 (1,63%) - до $75,84 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $75,18 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась до $75,23 за баррель, поднявшись на $1,76 (2,4%).

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) завершился в четверг без финальной рекомендации, поскольку ОАЭ высказали несогласие со своей базой отсчета снижения добычи, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Заседание комитета продолжится 2 июля в 16:00 МСК, а полноформатная встреча министров стран ОПЕК+ состоится 2 июля в 17:30 МСК, сообщил секретариат ОПЕК.

Год назад при обсуждении сделки на беспрецедентный уровень снижения в 10 млн б/с странами ОПЕК+ против соглашения выступила Мексика, затянув обсуждения. В итоге было найдено компромиссное решение, что "за" Мексику добычу (на 300 тыс. б/с) снизят США, которые участвовали в так называемой сделке по снижению нефтедобычи "ОПЕК+ и G20" - формально это не было запротоколировано, и фактически Мексика не участвует в ограничениях добычи - страны ОПЕК+ снижали производство на 9,7 млн б/с от уровня октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты референтные уровни, чуть выше уровня добычи в октябре 2018 года - ИФ).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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