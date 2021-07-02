Рубль стабилен к доллару и евро на старте торгов в пятницу в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 2 июля. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в пятницу незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых триггеров к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,31-73,47 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,42 руб./$1 (+2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,955 руб./EUR1 (-6,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,82 коп. к уровню закрытия 1 июля, до 79,51 рубля.

Доллар при этом оказался на 51,14 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 54,37 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов 2 июля в ожидании новых триггеров к движению. Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют утром в пятницу серьезной динамики в ожидании решения комитета ОПЕК+. Нефтедобывающие страны с четверга обсуждают, нужно ли дальнейшее увеличение добычи нефти с учетом того, что запасы энергоносителей пришли в норму, цены находятся на доковидном уровне, а потребители жалуются на взвинчивание инфляции.

Накануне встреча министров завершилась без финальной рекомендации, поскольку ОАЭ высказали несогласие со своей базой отсчета снижения добычи. Заседание комитета продолжится 2 июля в 16:00 мск, а полноформатная встреча министров стран ОПЕК+ состоится 2 июля в 17:30 мск

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,82 за баррель, что на 0,03% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $75,24 за баррель, что на 0,01% выше уровня на закрытие рынка 1 июля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 0,32%, китайский CSI300 теряет 2,37%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,05%.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг, при этом индикатор S&P 500 достиг рекордного максимума шестую сессию подряд.

Поддержку рынку оказали статистические данные и рост цен на нефть, способствовавший подъему акций энергетических компаний.

Американская экономика восстанавливается от последствий пандемии коронавируса, однако опасения по поводу состояния рынка труда и инфляции все еще сохраняются. На этой неделе трейдеры ждут данных о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы в пятницу. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 706 тыс. и снижение безработицы до 5,6% с майских 5,8%.

Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) США наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.