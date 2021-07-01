.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс МосБиржи после обновления максимума перешел к коррекции, рынок к концу торгов растерял большую часть роста
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в мае в России выросло на 11,8%
В мае рост промпроизводства в РФ разогнался до 11,8% после 7,6% в апреле, сообщил Росстат. По отношению к маю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 2,9%. В январе-мае промпроизводство увеличилось на 3,2%
 
Российская экономика в мае выросла на 10,9% - Минэкономразвития
ВВП России в мае 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 10,9% в годовом выражении, говорится в опубликованном министерством докладе "Картина деловой активности". При этом Минэкономразвития незначительно повысило свою оценку роста ВВП в...
 
Что изменится в жизни россиян с июля
С начала июля банки будут зачислять пенсии и социальные выплаты только на карты платежной системы "Мир". Программа льготной ипотеки продолжит действовать, но условия ее изменятся. А для беременных женщин и одиноких родителей появятся новые пособия,...
 
Фитнес-клубы ждут оттока клиентов
Третья волна пандемии COVID-19 в России нивелировала успехи фитнес-отрасли, которая только начала восстанавливаться. В июне доходы фитнес-клубов в среднем по стране сократились на 40% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщила...
 
01 июля 2021 года 19:37

Индекс МосБиржи после обновления максимума перешел к коррекции, рынок к концу торгов растерял большую часть роста

Москва. 1 июля. Индекс МосБиржи после обновления в середине дня исторического максимума (3879,5 пункта) перешел к отрицательной коррекции, рынок акций РФ к концу торгов 1 июля растерял большую часть дневного роста вслед за коррекцией нефтяных цен и снизившимся рублем.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 3858,32 пункта (+0,43%), индекс РТС - 1656,61 пункта (+0,17%); цены "голубых фишек" к концу торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,5%. При этом индексы вытащили в плюс ценные бумаги нефтегазовых компаний, которые оказались и в лидерах по объему торгов.

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-6,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2%) и TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (-0,8%), ценные бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%, "префы" потеряли в цене 0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%, "префы" снизились в цене на 0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

Доллар США к 18:50 МСК вырос на "Мосбирже" на 23,5 копейки по отношению к закрытию среды, до 73,37 руб./$1.

Заметное падение ценных бумаг "АЛРОСА" и "ОГК-2" (MOEX: OGKB), произошедшее 1 июля, является следствием дивидендной отсечки по этим акциям, состоявшейся накануне на "Московской бирже" с учетом расчетов "Т+2".

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали смешанную динамику по итогам торгов в четверг. Инвесторы ждут данных по рынку труда США, которые будут обнародованы в пятницу, чтобы оценить ход восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В то же время, европейские фондовые площадки после заметного падения накануне продемонстрировали 1 июля заметный отскок (+0,4-1,2%), что оказало поддержку и российскому рынку акций.

Американские фондовые индексы выросли в начале торгов в четверг, при этом индикатор S&P 500 вновь обновил рекордный максимум. Участники рынка оценивают статистические данные и следят за ситуацией с распространением коронавируса. Более оптимистичные новости по поводу COVID-19, вакцинации, смягчения ограничений, экономического роста и прибыли компаний подстегнули рост индексов. Опубликованные в четверг статистические данные показали, что заявки на пособие по безработице в США упали до минимума с начала пандемии. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 51 тыс. - до 364 тыс. человек (аналитики в среднем ожидали снижения до 390 тыс.).

В центре внимания рынка на этой неделе - данные о безработице в США за июнь, которые будут обнародованы в пятницу, 2 июля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 706 тыс. и снижение безработицы до 5,6% с майских 5,8%. Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Цены на нефть растут 1 июля вечером, хотя и несколько припали по отношению к дневным максимумам, трейдеры ждут решений ОПЕК+. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК в четверг составила $75,65 за баррель, что на 1,38% выше цены на закрытие предыдущей сессии (на пике роста стоимость достигала $76,74 за баррель). Цена фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $74,83 за баррель, что на 1,85% выше итогового значения предыдущей сессии (дневной максимум был зафиксирован на отметке $76,22 за баррель).

Страны ОПЕК не обсуждали возможные уровни добычи с августа, этот вопрос был оставлен на заседание ОПЕК+, передал иранский журналист Реза Занди слова министра нефти Ирана Бижана Зангане. В своем вступительном слове президент конференции ОПЕК, министр энергетики Анголы Педро Азеведо отметил, что "важно продолжать декларацию о сотрудничестве стран ОПЕК+ и наши тщательные усилия по мониторингу во избежание любой возможности для значительного избытка предложения в 2022 году". Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ стартовало в 17:30 МСК, полноформатная встреча министров ОПЕК+ начнется в 19:30 МСК.

С 1 июля вступают в силу новые, увеличенные квоты по добыче нефти странами ОПЕК+, а Саудовская Аравия снимает последний "транш" своих добровольных ограничений. С учетом снятия Саудовской Аравией добровольных ограничений добыча нефти странами ОПЕК+ может увеличиться на 841 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июнем. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозируют, что страны ОПЕК+ примут решение увеличить добычу нефти в августе на 550 тыс. баррелей в сутки. Многие эксперты считают, что этого будет недостаточно, чтобы ослабить дефицит на нефтяном рынке.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов остались в плюсе, но отступили от максимумов дня. В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс МосБиржи химии и нефтехимии, в наибольшем минусе находился индекс металлов и добычи. Торги в США начались небольшим повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. Хуже рынка, как и днем ранее, чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq. Индикатор "широкого рынка" S&P 500 при этом достиг очередного исторического максимума и расположился выше отметки 4300 пунктов. Статистика четверга показала падение числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе с 415 тыс. до 364 тыс., в то время как индексы деловой активности в промышленности оказались чуть хуже предыдущего месяца, но все еще указывали на расширение активности. В пятницу ежемесячный отчет по рынку труда за июнь, как ожидается, покажет ускорение занятости и снижение безработицы при ускорении темпов роста зарплат. В совокупности эти данные могут стимулировать страхи скорого сворачивания стимулирующих мер.

"Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в плюсе, но отступили от максимумов дня и прибавляли около 1,5-2%. Котировки в течение сессии достигли новых пиков с 2018 года в ожидании решения ОПЕК+ по объемам нефтедобычи с августа. В СМИ появились сообщения о возможном ежемесячном наращивании производства на 400 тыс. баррелей в день до декабря текущего года, а также продлении сделки до конца 2022 года. В целом осторожный подход ОПЕК+ к увеличению нефтедобычи вполне может быть позитивно воспринят рынком", - полагает Кожухова.

Аналитик компании "Финам" Алексей Калачев отмечает, что российский фондовый рынок открыл второе полугодие продолжением роста, несмотря на далеко неоднозначный информационный фон. Накануне индексы США завершили сессию разнонаправленными изменениями вблизи исторических максимумов. Торги на азиатских площадках закончились преимущественно снижением. Однако европейские фондовые индексы заметно выросли. Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в среду на Международном финансовом конгрессе, вновь подтвердила намерения поднять ключевую ставку. Это произойдет уже в июле, и не исключено, что сразу на 1 процентный пункт. Опубликованные данные по деловой активности вновь показали признаки замедления. Сезонно скорректированный Индекс PMI обрабатывающих отраслей России от IHS Markit (SPB: INFO) в июне составил 49,2 пункта, опустившись с майского показателя 51,9 пункта. Показатель ниже 50 балов принято считать признаком ухудшения деловой конъюнктуры. Однако ни ухудшение деловых настроений, ни ожидаемый рост ставок, ни высокие цифры по новой вспышке заболевания COVID-19 не помешали покупательным настроениям биржевых игроков, пока укрепляется рубль, дорожают нефть и газ, а прочие сырьевые экспортные товары не спешат далеко отступать от высоких ценовых уровней.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 98,39 млрд рублей (из них 19,5 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 13,63 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,31 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
01 июля 2021 года 19:33
Рубль вечером развернулся вниз к доллару и евро в ожидании решения ОПЕК+
Москва. 1 июля. Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль развернулся вниз к бивалютной корзине в ожидании решения ОПЕК+ относительно объемов повышения нефтедобычи.    читать дальше
.
01 июля 2021 года 19:01
Котировки евробондов РФ в четверг продолжают слегка снижаться вслед за UST
Москва. 1 июля. Котировки российских еврооблигаций немного понижаются в четверг вслед за ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries), а суверенные спреды лишь незначительно меняются к доходности базовых активов.    читать дальше
.
01 июля 2021 года 18:59
"Финам" рекомендует покупать бумаги Норникеля с прогнозной ценой 31738 руб
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать бумаги ГМК "Норильский никель" с прогнозной ценой 31738 рублей, что предполагает потенциал роста 28,3% в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. "Негативная реакция рынка на аварии и введение экспортных пошлин не позволили котировкам...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 18:35
Закон "о приземлении" не отразится на ценах акций Google, Facebook, Twitter и Alibaba - "Финам"
Закон "о приземлении" не отразится на котировках акций Google, Facebook Inc., Twitter и Alibaba Group Holding Ltd., говорится в комментарии инвестиционной компании "Финам". "Требование закона об открытии иностранными компаниями представительства в России распространяется на компании, сервисами...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 17:57
Вероятно краткосрочное снижение фунта в паре с долларом до 1,3700 - "Открытие Брокер"
Вероятно снижение фунта стерлингов по отношению к доллару до уровня 1,3700 в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Фунт стерлингов обновил к доллару минимум с 16 апреля: падение GBP/USD ниже 1,3800 было обусловлено "голубиными" комментариями главы Банка Англии. Его...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 17:35
"Финам" рекомендует покупать акции Газпрома с прогнозной ценой 330,9 руб
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Газпрома" с прогнозной ценой 330,9 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 16,1% от текущего уровня, говорится в материале инвесткомпании. "На данный момент на газовом рынке Европы сложилась крайне благоприятная для "Газпрома" рыночная...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 17:12
Акции Ford интересны для покупки при цене ниже $12,9 - "Фридом Финанс"
Акции Ford Motor Co. интересны для покупки при цене ниже $12,9 за штуку, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Американский автопроизводитель Ford Motor Co. сообщил, что нехватка компьютерных чипов вынудит снизить объемы производства на восьми американских...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 16:46
"ВТБ Мои Инвестиции" обновил топ-10 глобальных акций
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, добавив бумаги Nordea Bank ABP и Hugo Boss AG, а также зафиксировав прибыль в акциях Natura & Co и DBS Group, сообщается в материале инвестиционной платформы. "Мы решили зафиксировать прибыль в акциях Natura & Co, так как большая...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 16:13
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены бумаг X5
Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок бумаг X5 Retail Group, говорится в комментарии инвесткомпании. "Уверенный подъем в бумагах X5 приостановился. За месяц расписки сильно опередили рынок, поднявшись почти на 20%, так что торможение и временная...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 15:47
"Финам" рекомендует покупать акции Chevron с прогнозной ценой $122,57
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Chevron Corp. с прогнозной ценой $122,57 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 18,1% от текущего уровня, сообщается в материале инвесткомпании. Эксперт Сергей Кауфман обращает внимание на следующие позитивные для покупок...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 15:31
Рубль днем укрепляется к доллару и евро вслед за уверенно дорожающей нефтью
Москва. 1 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне активно дорожающей нефти.    читать дальше
.
01 июля 2021 года 15:28
Нефтяные котировки находятся на заключительной стадии подъема - Julius Baer
Нефтяные котировки в настоящее время находятся на заключительной стадии подъема, считает главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер. "Проходящая встреча стран ОПЕК+ находится в центре внимания. Резкий рост цен на нефть является следствием...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 15:10
iShares Global Healthcare ETF - интересная долгосрочная инвестидея - "ВТБ Мои Инвестиции"
Вложения в фонд iShares Global Healthcare ETF с экспозицией на сектор здравоохранения можно рассмотреть в качестве долгосрочной инвестиционной идеи, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". Как сообщили эксперты в своем новом аудиоподкасте, который будет выходить каждое...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 14:51
Sber CIB рекомендует сохранять защитные позиции на рынке ОФЗ в 3К21
Аналитики Sber CIB рекомендуют инвесторам на рынке рублевых облигаций сохранять защитные позиции в третьем квартале текущего года, говорится в комментарии инвестбанка. "Инвесторам на рынке рублевых облигаций мы рекомендуем сохранять защитные позиции, так как дальнейшие сигналы от ЦБ РФ об...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 14:37
Размещения ОФЗ могут остаться на низком уровне до решения по ставке ЦБ РФ - Банк "Открытие"
Размещения ОФЗ на аукционах Минфина могут остаться на низком уровне до решения по ключевой ставке Банка России в июле текущего года, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. Последние аукционы ОФЗ показали минимальный в этом году...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.