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01 июля 2021 года 19:33

Рубль вечером развернулся вниз к доллару и евро в ожидании решения ОПЕК+

Москва. 1 июля. Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль развернулся вниз к бивалютной корзине в ожидании решения ОПЕК+ относительно объемов повышения нефтедобычи.

Курс доллара США составил 73,35 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 21,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,95 руб./EUR1, подорожав на 20 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 20,7 копейки - до 79,45 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером развернулся вниз к доллару и евро в ожидании решений ОПЕК+, при этом стоимость WTI поднялась выше $75 за баррель впервые с 2018 года. Нефтедобывающие страны обсудят, нужно ли дальнейшее увеличение добычи нефти с учетом того, что запасы энергоносителей пришли в норму, цены находятся на доковидном уровне, а потребители жалуются на взвинчивание инфляции.

Министерский мониторинговый комитет (JMMC) рекомендует увеличить добычу нефти с августа по декабрь на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц и продлить сделку ОПЕК+ до конца 2022 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегата.

Заседание JMMC стартовало в 17:30 МСК, полноформатная встреча министров ОПЕК+ начнется в 19:30 МСК.

Кроме того, в центре внимания рынка - данные о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы в пятницу, 2 июля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 706 тыс. и снижение безработицы до 5,6% с майских 5,8%.

Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в июне увеличилось на 692 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), опубликованные в среду. Экономисты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали создание 600 тыс. новых рабочих мест. Респонденты The Wall Street Journal ожидали появления 550 тыс. новых рабочих мест. Согласно пересмотренным данным, в мае число рабочих мест выросло на 886 тыс., а не на 978 тыс., как сообщалось первоначально.

Опубликованные в четверг статистические данные показали, что заявки на пособие по безработице в США упали до минимума с начала пандемии.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 51 тыс. - до 364 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень с начала пандемии COVID-19.

Аналитики в среднем ожидали снижения до 390 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан подтвердил свое мнение о том, что американскому ЦБ вскоре будет пора замедлить темпы выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE).

"Я думаю, что было бы гораздо полезнее вскоре начать [замедление темпов выкупа активов], и лучше раньше, чем позже", - заявил Каплан в интервью телеканалу Bloomberg.

ФРС по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Однако с учетом восстановления экономики и усиления инфляционного давления представители руководства ЦБ активно обсуждают вопрос о сокращении ежемесячных объемов выкупа активов. Каплан является одним из самых ярых сторонников этого шага.

Каплан в этом году не входит в число голосующих членов Федерального комитета по открытому рынку (FOMC).

Ранее на этой неделе член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил Bloomberg, что разделяет мнение Каплана в этом вопросе. По его словам, Федрезерву, вероятно, придется начать сокращение программы выкупа активов уже в этом году, чтобы иметь возможность приступить к повышению базовой ставки к концу следующего года.

Цены на нефть уверенно растут в четверг, трейдеры ждут решений ОПЕК+. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг выросла на 1,37% - до $75,64 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 1,92% - до $74,88 за баррель.

Во втором квартале Brent подорожала на 18,2%, с начала 2021 года - на 45%, стоимость WTI увеличилась соответственно на 24% и 51%. Скачок цен в первом полугодии стал максимальным с 2009 года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, в первой половине торгового дня на валютном рынке рубль чувствовал себя достаточно уверенно среди валют-аналогов на развивающихся рынках, одним из немногих демонстрируя плюсовую динамику (наряду с турецкой лирой). "Основную поддержку российской валюте оказывали цены на нефть, растущие в ожидании встречи представителей ОПЕК+. В частности, в течение дня котировки марки Brent поднимались до $76,71, обновив очередной максимум с октября 2018 года. Кроме того, днем индекс доллара демонстрировал отрицательную динамику, что также создавало давление на доллар на российском рынке. После выхода достаточно сильных данных по рынку труда в США (падение заявок на пособия по безработице) и начала встречи мониторингового комитета ОПЕК+ ситуация постепенно изменилась: индекс доллар свел практически на нет все свои потери, а цены на нефть заметно сократили свое преимущество. В результате рубль не устоял и еще до окончания рабочего дня ушел в минус: пара "доллар-рубль" протестировала отметку 73,5 руб./$1, обновив максимум с начала июня", - отмечает Кравченко.

"В целом, перспективы рубля пока что нельзя назвать хорошими или плохими - многое будет зависеть от развития третьей волны пандемии, цен на нефть и геополитических трений. Предполагаемый коридор движения российской валюты относительно доллара и евро на июль - 72-76 рубля за доллар и 85-90 рублей за евро. Но ситуация может резко ухудшиться из-за новых локдаунов, вызванных индийским штаммом, тогда как вариантов для резкого укрепления рубля пока что не видится, даже с учетом предстоящего роста ключевой ставки ЦБ РФ", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 2 июля на 18,52 копейки, до 72,9086 руб./$1, и уменьшил курс евро на 10,05 копейки, до 86,4113 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 1,21 копейки по отношению к среде и составил 72,9491 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 3,41 копейки и составил 73,0382 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 26,409 млн, из которых $520,658 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 505,751 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 30,24 копейки, до 86,412 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 17,11 копейки и составил 86,5883 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR561,278 млн, из которых EUR263,868 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR297,41 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного подросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 5,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 7 б.п. - 5,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 3 б.п. - до 5,83% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 6 б.п. - до 6,48% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 4 б.п. - до 6,59% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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