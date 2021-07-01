Котировки евробондов РФ в четверг продолжают слегка снижаться вслед за UST

Москва. 1 июля. Котировки российских еврооблигаций немного понижаются в четверг вслед за ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries), а суверенные спреды лишь незначительно меняются к доходности базовых активов.

Инвесторы сфокусировались на данных о безработице, которые будут обнародованы в пятницу, и оценивают последние экономические показатели, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Опубликованные в среду данные по числу рабочих мест в частном секторе экономики США от ADP не показали существенного восстановления рынка труда в июне, в то время как в четверг стало известно, что заявки на пособие по безработице в США упали до минимума с начала пандемии.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК в четверг опустилась по отношению к закрытию среды на 4,5 базисного пункта и составила 115,158% от номинала, что соответствует доходности 1,649% годовых (не изменилась к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 0,195 базисного пункта и составила 100,725% от номинала (доходность подросла на 0,9 базисного пункта и составила 0,039% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился за день на 0,9 пункта, составив 161 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году уменьшились на 20,3 базисного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 133,522% от номинала (доходность поднялась на 1 базисный пункт по сравнению с предыдущими торгами - до 3,656% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 10,6 базисного пункта - до 128,452% от номинала (доходность увеличилась на 0,6 базисного пункта, до 3,656% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году опустились в цене на 0,5 базисного пункта, до 113,746% от номинала (доходность увеличилась на 0,5 базисного пункта и составила 1,801% годовых), а с погашением в 2023 году уменьшились в стоимости на 0,5 базисного пункта, до 108,748% от номинала, что соответствует доходности 0,843% годовых (повышение на 0,1 базисного пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году опустился на 37,8 базисного пункта - до 125,503% от номинала (доходность увеличилась на 1,9 базисного пункта - до 3,711% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 4,5 базисного пункта - до 111,834% от номинала, что соответствует доходности 2,127% годовых (повышение на 4,4 пункта к предыдущему дню).

"В четверг доходность выпуска Russia-47 выросла до 3,71% (+2 б.п.), Russia-29 до 2,54% (+0,5 б.п.). Давление на цены российских евробондов оказывает снижение склонности к риску на глобальном рынке на фоне роста заболеваемости COVID-19 в России и в мире. Сегодня также снижаются в цене евробонды Мексики, Бразилии, Турции, Чили, Перу. Поддержку российским бумагам оказывает рост цен на нефть выше $75 за баррель Brent и стабилизация доходности UST-10 ниже 1,5% годовых", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.