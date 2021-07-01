Закон "о приземлении" не отразится на ценах акций Google, Facebook, Twitter и Alibaba - "Финам"

Закон "о приземлении" не отразится на котировках акций Google, Facebook Inc., Twitter и Alibaba Group Holding Ltd., говорится в комментарии инвестиционной компании "Финам".

"Требование закона об открытии иностранными компаниями представительства в России распространяется на компании, сервисами которых пользуется от 500 тысяч человек в сутки. Это, естественно, Google, Facebook, Instagram, Wikipedia, Twitter, а также мессенджеры WhatsApp, Telegram, TikTok и другие популярные приложения. Объективно, государству, конечно, просто нужен представитель, подчиняющийся российским законам, чтобы упорядочить взаимодействие и получить простой однообразный алгоритм действий в конфликтной ситуации. Закон не отразится на курсе акций Google, Facebook, Twitter, Alibaba и всех остальных", - отмечает аналитик инвесткомпании Леонид Делицын.

Как уже сообщалось, президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании, работающие с российской аудиторией (от 500 тыс. человек), открывать полноценные представительства в РФ (филиалы), которые смогут нести ответственность за нарушения технологическими гигантами российского законодательства и взаимодействовать с госструктурами, а также ограничивать распространение в РФ нарушающей российское законодательство информации.

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