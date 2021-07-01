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01 июля 2021 года 17:57
Вероятно краткосрочное снижение фунта в паре с долларом до 1,3700 - "Открытие Брокер"
Вероятно снижение фунта стерлингов по отношению к доллару до уровня 1,3700 в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Фунт стерлингов обновил к доллару минимум с 16 апреля: падение GBP/USD ниже 1,3800 было обусловлено "голубиными" комментариями главы Банка Англии. Его слова заставили рынок пересмотреть свои ожидания относительно шага в направлении повышения ставок. Наши оценки краткосрочных перспектив британской валюты остаются без изменений, мы продолжаем рассчитывать на снижение котировок до 1,3700", - указывает начальник отдела глобальных исследований инвесткомпании Михаил Шульгин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-ФУНТ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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