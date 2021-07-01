"ВТБ Мои Инвестиции" обновил топ-10 глобальных акций

Название Вес,% Див. доходность на следующие 12 месяцев, % Потенц. доход, % ASML Holding NV 10% 0,5% 3,1% Barclays Plc 10% 3,2% 20,9% Сellnex Telecom SA 10% 0,1% 20,9% CK Hutchison Holdings Ltd. 10% 4,1% 20,4% Fresenius SE & Co. KGaA 10% 2,1% 8,8% Hugo Boss AG 10% 2,8% -10,6% Industria de Diseno Textil SA 10% 2,2% 6,1% Nordea Bank ABP 10% 7,6% 6,3% Renault SA 10% 2,0% 26,5% Whitbread Plc 10% 0,0% 11,8%

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, добавив бумаги Nordea Bank ABP и Hugo Boss AG, а также зафиксировав прибыль в акциях Natura & Co и DBS Group, сообщается в материале инвестиционной платформы. "Мы решили зафиксировать прибыль в акциях Natura & Co, так как большая часть краткосрочных драйверов роста уже отражена в цене бумаг. Также закрываем позицию в акциях DBS Group, которые с момента включения в портфель в марте 2020 года выросли на 75%. Добавляем акции Nordea, одного из самых высококапитализированных европейских банков, где ждем выплату накопленного дивиденда после ожидаемой отмены ограничений ЕЦБ в сентябре 2021 года. Также мы добавили акции немецкого производителя премиальной одежды Hugo Boss, в бумагах которого видим потенциал из-за планируемой публикации новой долгосрочной стратегии развития компании", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции". Новый состав топ-10 глобальных акций (100%):Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.