Рубль днем укрепляется к доллару и евро вслед за уверенно дорожающей нефтью

Москва. 1 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне активно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 72,87 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 26,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,54 руб./EUR1, подешевев на 21 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,16 копейки - до 79,02 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 2 июля на 18,52 копейки, до 72,9086 руб./$1, и уменьшил курс евро на 10,05 копейки, до 86,4113 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на дневных торгах вслед за активно дорожающей нефтью. Цены на нефть повышаются в ожидании решений ОПЕК+, при этом стоимость WTI поднялась выше $75 за баррель впервые с 2018 года.

Конференция ОПЕК, заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также заседание министров ОПЕК+ пройдут в четверг. Нефтедобывающие страны обсудят, нужно ли дальнейшее увеличение добычи нефти с учетом того, что запасы энергоносителей пришли в норму, цены находятся на доковидном уровне, а потребители жалуются на взвинчивание инфляции.

Кроме того, в центре внимания рынка - данные о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы в пятницу, 2 июля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 706 тыс. и снижение безработицы до 5,6% с майских 5,8%.

Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в июне увеличилось на 692 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), опубликованные в среду. Экономисты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали создание 600 тыс. новых рабочих мест. Респонденты The Wall Street Journal ожидали появления 550 тыс. новых рабочих мест. Согласно пересмотренным данным, в мае число рабочих мест выросло на 886 тыс., а не на 978 тыс., как сообщалось первоначально.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан подтвердил свое мнение о том, что американскому ЦБ вскоре будет пора замедлить темпы выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE).

"Я думаю, что было бы гораздо полезнее вскоре начать [замедление темпов выкупа активов], и лучше раньше, чем позже", - заявил Каплан в интервью телеканалу Bloomberg.

ФРС по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Однако с учетом восстановления экономики и усиления инфляционного давления представители руководства ЦБ активно обсуждают вопрос о сокращении ежемесячных объемов выкупа активов. Каплан является одним из самых ярых сторонников этого шага.

Каплан в этом году не входит в число голосующих членов Федерального комитета по открытому рынку (FOMC).

Ранее на этой неделе член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил Bloomberg, что разделяет мнение Каплана в этом вопросе. По его словам, Федрезерву, вероятно, придется начать сокращение программы выкупа активов уже в этом году, чтобы иметь возможность приступить к повышению базовой ставки к концу следующего года.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 2,36% - до $76,38 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 3,02% - до $75,69 за баррель, максимальной отметки с октября 2018 года.

Во втором квартале Brent подорожала на 18,2%, с начала 2021 года - на 45%, стоимость WTI увеличилась соответственно на 24% и 51%. Скачок цен в первом полугодии стал максимальным с 2009 года.

С 1 июля вступают в силу новые, увеличенные квоты по добыче нефти странами ОПЕК+, а Саудовская Аравия снимает последний "транш" своих добровольных ограничений. С учетом снятия Саудовской Аравией добровольных ограничений добыча нефти странами ОПЕК+ может увеличиться на 841 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июнем.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозируют, что страны ОПЕК+ примут решение увеличить добычу нефти в августе на 550 тыс. баррелей в сутки. Многие эксперты считают, что этого будет недостаточно, чтобы ослабить дефицит на нефтяном рынке.

"В целом, перспективы рубля пока что нельзя назвать хорошими или плохими - многое будет зависеть от развития третьей волны пандемии, цен на нефть и геополитических трений. Предполагаемый коридор движения российской валюты относительно доллара и евро на июль - 72-76 рубля за доллар и 85-90 рублей за евро. Но ситуация может резко ухудшиться из-за новых локдаунов, вызванных индийским штаммом, тогда как вариантов для резкого укрепления рубля пока что не видится, даже с учетом предстоящего роста ключевой ставки ЦБ РФ", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В четверг инвесторы будут следить за заседанием ОПЕК+ - при позитивном решении картеля цены на нефть могут продолжить свой рост, что поддержит российские активы. Однако для рубля наиболее принципиальной остается пятничная публикация трудовой статистики в США. На этом фоне сегодня курс пары "доллар-рубль", вероятно, будет малоподвижным и задержится около 72,9 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного подросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 5,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 7 б.п. - 5,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 3 б.п. - до 5,83% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 6 б.п. - до 6,48% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 4 б.п. - до 6,59% годовых.