.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем укрепляется к доллару и евро вслед за уверенно дорожающей нефтью
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в мае в России выросло на 11,8%
В мае рост промпроизводства в РФ разогнался до 11,8% после 7,6% в апреле, сообщил Росстат. По отношению к маю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 2,9%. В январе-мае промпроизводство увеличилось на 3,2%
 
Российская экономика в мае выросла на 10,9% - Минэкономразвития
ВВП России в мае 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 10,9% в годовом выражении, говорится в опубликованном министерством докладе "Картина деловой активности". При этом Минэкономразвития незначительно повысило свою оценку роста ВВП в...
 
Что изменится в жизни россиян с июля
С начала июля банки будут зачислять пенсии и социальные выплаты только на карты платежной системы "Мир". Программа льготной ипотеки продолжит действовать, но условия ее изменятся. А для беременных женщин и одиноких родителей появятся новые пособия,...
 
Фитнес-клубы ждут оттока клиентов
Третья волна пандемии COVID-19 в России нивелировала успехи фитнес-отрасли, которая только начала восстанавливаться. В июне доходы фитнес-клубов в среднем по стране сократились на 40% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщила...
 
01 июля 2021 года 15:31

Рубль днем укрепляется к доллару и евро вслед за уверенно дорожающей нефтью

Москва. 1 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне активно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 72,87 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 26,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,54 руб./EUR1, подешевев на 21 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,16 копейки - до 79,02 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 2 июля на 18,52 копейки, до 72,9086 руб./$1, и уменьшил курс евро на 10,05 копейки, до 86,4113 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на дневных торгах вслед за активно дорожающей нефтью. Цены на нефть повышаются в ожидании решений ОПЕК+, при этом стоимость WTI поднялась выше $75 за баррель впервые с 2018 года.

Конференция ОПЕК, заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также заседание министров ОПЕК+ пройдут в четверг. Нефтедобывающие страны обсудят, нужно ли дальнейшее увеличение добычи нефти с учетом того, что запасы энергоносителей пришли в норму, цены находятся на доковидном уровне, а потребители жалуются на взвинчивание инфляции.

Кроме того, в центре внимания рынка - данные о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы в пятницу, 2 июля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 706 тыс. и снижение безработицы до 5,6% с майских 5,8%.

Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в июне увеличилось на 692 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), опубликованные в среду. Экономисты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали создание 600 тыс. новых рабочих мест. Респонденты The Wall Street Journal ожидали появления 550 тыс. новых рабочих мест. Согласно пересмотренным данным, в мае число рабочих мест выросло на 886 тыс., а не на 978 тыс., как сообщалось первоначально.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан подтвердил свое мнение о том, что американскому ЦБ вскоре будет пора замедлить темпы выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE).

"Я думаю, что было бы гораздо полезнее вскоре начать [замедление темпов выкупа активов], и лучше раньше, чем позже", - заявил Каплан в интервью телеканалу Bloomberg.

ФРС по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Однако с учетом восстановления экономики и усиления инфляционного давления представители руководства ЦБ активно обсуждают вопрос о сокращении ежемесячных объемов выкупа активов. Каплан является одним из самых ярых сторонников этого шага.

Каплан в этом году не входит в число голосующих членов Федерального комитета по открытому рынку (FOMC).

Ранее на этой неделе член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил Bloomberg, что разделяет мнение Каплана в этом вопросе. По его словам, Федрезерву, вероятно, придется начать сокращение программы выкупа активов уже в этом году, чтобы иметь возможность приступить к повышению базовой ставки к концу следующего года.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 2,36% - до $76,38 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 3,02% - до $75,69 за баррель, максимальной отметки с октября 2018 года.

Во втором квартале Brent подорожала на 18,2%, с начала 2021 года - на 45%, стоимость WTI увеличилась соответственно на 24% и 51%. Скачок цен в первом полугодии стал максимальным с 2009 года.

С 1 июля вступают в силу новые, увеличенные квоты по добыче нефти странами ОПЕК+, а Саудовская Аравия снимает последний "транш" своих добровольных ограничений. С учетом снятия Саудовской Аравией добровольных ограничений добыча нефти странами ОПЕК+ может увеличиться на 841 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июнем.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозируют, что страны ОПЕК+ примут решение увеличить добычу нефти в августе на 550 тыс. баррелей в сутки. Многие эксперты считают, что этого будет недостаточно, чтобы ослабить дефицит на нефтяном рынке.

"В целом, перспективы рубля пока что нельзя назвать хорошими или плохими - многое будет зависеть от развития третьей волны пандемии, цен на нефть и геополитических трений. Предполагаемый коридор движения российской валюты относительно доллара и евро на июль - 72-76 рубля за доллар и 85-90 рублей за евро. Но ситуация может резко ухудшиться из-за новых локдаунов, вызванных индийским штаммом, тогда как вариантов для резкого укрепления рубля пока что не видится, даже с учетом предстоящего роста ключевой ставки ЦБ РФ", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В четверг инвесторы будут следить за заседанием ОПЕК+ - при позитивном решении картеля цены на нефть могут продолжить свой рост, что поддержит российские активы. Однако для рубля наиболее принципиальной остается пятничная публикация трудовой статистики в США. На этом фоне сегодня курс пары "доллар-рубль", вероятно, будет малоподвижным и задержится около 72,9 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного подросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 5,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 7 б.п. - 5,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 3 б.п. - до 5,83% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 6 б.п. - до 6,48% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 4 б.п. - до 6,59% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
01 июля 2021 года 17:12
Акции Ford интересны для покупки при цене ниже $12,9 - "Фридом Финанс"
Акции Ford Motor Co. интересны для покупки при цене ниже $12,9 за штуку, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Американский автопроизводитель Ford Motor Co. сообщил, что нехватка компьютерных чипов вынудит снизить объемы производства на восьми американских...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 16:46
"ВТБ Мои Инвестиции" обновил топ-10 глобальных акций
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, добавив бумаги Nordea Bank ABP и Hugo Boss AG, а также зафиксировав прибыль в акциях Natura & Co и DBS Group, сообщается в материале инвестиционной платформы. "Мы решили зафиксировать прибыль в акциях Natura & Co, так как большая...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 16:13
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены бумаг X5
Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок бумаг X5 Retail Group, говорится в комментарии инвесткомпании. "Уверенный подъем в бумагах X5 приостановился. За месяц расписки сильно опередили рынок, поднявшись почти на 20%, так что торможение и временная...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 15:47
"Финам" рекомендует покупать акции Chevron с прогнозной ценой $122,57
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Chevron Corp. с прогнозной ценой $122,57 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 18,1% от текущего уровня, сообщается в материале инвесткомпании. Эксперт Сергей Кауфман обращает внимание на следующие позитивные для покупок...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 15:28
Нефтяные котировки находятся на заключительной стадии подъема - Julius Baer
Нефтяные котировки в настоящее время находятся на заключительной стадии подъема, считает главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер. "Проходящая встреча стран ОПЕК+ находится в центре внимания. Резкий рост цен на нефть является следствием...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 15:10
iShares Global Healthcare ETF - интересная долгосрочная инвестидея - "ВТБ Мои Инвестиции"
Вложения в фонд iShares Global Healthcare ETF с экспозицией на сектор здравоохранения можно рассмотреть в качестве долгосрочной инвестиционной идеи, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". Как сообщили эксперты в своем новом аудиоподкасте, который будет выходить каждое...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 14:51
Sber CIB рекомендует сохранять защитные позиции на рынке ОФЗ в 3К21
Аналитики Sber CIB рекомендуют инвесторам на рынке рублевых облигаций сохранять защитные позиции в третьем квартале текущего года, говорится в комментарии инвестбанка. "Инвесторам на рынке рублевых облигаций мы рекомендуем сохранять защитные позиции, так как дальнейшие сигналы от ЦБ РФ об...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 14:37
Размещения ОФЗ могут остаться на низком уровне до решения по ставке ЦБ РФ - Банк "Открытие"
Размещения ОФЗ на аукционах Минфина могут остаться на низком уровне до решения по ключевой ставке Банка России в июле текущего года, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. Последние аукционы ОФЗ показали минимальный в этом году...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 13:52
Краткосрочная идея - ставка на акции Boeing - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит сделать ставку на акции Boeing Co. в краткосрочной перспективе на фоне восстановления авиационной отрасли, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". "Несмотря на то, что рынок международных авиаперевозок еще далек от восстановления, внутренние авиаперевозки...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 13:27
Вероятна консолидация рубля около 72,9 руб./$1 в четверг - Банк "Санкт-Петербург"
Вероятна консолидация курса рубля к доллару около уровня 72,9 руб./$1 в течение торговой сессии в четверг, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Инвесторы в четверг будут следить за заседанием ОПЕК+: при позитивном решении картеля цены на нефть могут продолжить свой рост, что поддержит...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 13:00
Закрытие торгов индекса Мосбиржи в четверг пройдет в диапазоне 3815-3865п - "Фридом Финанс"
Закрытие торгов по индексу Мосбиржи в четверг пройдет, вероятно, в диапазоне 3815-3865 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". Индекс Мосбиржи рос в первой половине торгов четверга, следуя за ценами на нефть и фондовыми площадками США, констатирует аналитик...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 12:35
Риски ухода цены бумаг Fix Price ниже 600 руб. остаются высокими - BCS Express
Риски повторного ухода котировок бумаг Fix Price ниже 600 рублей пока остаются высокими, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Сдержанно смотрим на среднесрочные перспективы бумаг Fix Price. Риски повторного спуска ниже 600 рублей, на наш взгляд, остаются высокими. Поводов для роста выше...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 12:13
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4270-4320п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4270-4320 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка консолидировался около психологически...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 11:53
Вероятна краткосрочная повышенная волатильность рубля - "Локо-Инвест"
Вероятна повышенная волатильность рубля с рисками умеренного ослабления по отношению к доллару в краткосрочной перспективе, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Рубль в среду сохранил свое отставание от многих конкурентов, потеряв около 0,5% к доллару. Падать курс начал...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 11:39
Рынок акций РФ утром пытается развить позитивное открытие, индексы спустя час торгов прибавляют 0,3-0,8%
Москва. 1 июля. Рынок акций РФ, открывшись в четверг небольшим ростом котировок blue chips, спустя час торгов пытается развить позитивное открытие благодаря растущей нефти и отскоку европейских фондовых площадок после их падения накануне.    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.