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Главная / Мнения аналитиков / BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены бумаг X5
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01 июля 2021 года 16:13
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены бумаг X5
Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок бумаг X5 Retail Group, говорится в комментарии инвесткомпании. "Уверенный подъем в бумагах X5 приостановился. За месяц расписки сильно опередили рынок, поднявшись почти на 20%, так что торможение и временная переориентация трейдеров на другие инструменты понятна. На долгосрочном горизонте позитивный взгляд сохраняется. Формирования устойчивого нисходящего тренда, как это было с октября по май, сейчас не ожидается", - отмечает эксперт Василий Карпунин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-X5-GDR-АНАЛИТИКА
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