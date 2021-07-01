BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены бумаг X5

Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок бумаг X5 Retail Group, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Уверенный подъем в бумагах X5 приостановился. За месяц расписки сильно опередили рынок, поднявшись почти на 20%, так что торможение и временная переориентация трейдеров на другие инструменты понятна. На долгосрочном горизонте позитивный взгляд сохраняется. Формирования устойчивого нисходящего тренда, как это было с октября по май, сейчас не ожидается", - отмечает эксперт Василий Карпунин.

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