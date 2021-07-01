Нефтяные котировки находятся на заключительной стадии подъема - Julius Baer

Нефтяные котировки в настоящее время находятся на заключительной стадии подъема, считает главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

"Проходящая встреча стран ОПЕК+ находится в центре внимания. Резкий рост цен на нефть является следствием высокого спроса на нефть и политически ограниченных поставок. Однако при уровне цен в $75 за баррель в игру вступает особая динамика, поскольку топливная инфляция становится экономической проблемой, что заставляет взглянуть на сделку по ограничению поставок более внимательно. В ближайшей перспективе цены рискуют превысить наши ценовые ориентиры, поскольку запасы в хранилищах быстро истощаются. Цены на нефть действительно могут еще подскочить в ближайшей перспективе, но мы уверены, что в средне- и долгосрочной перспективе нас ожидают более низкие цены", - пишет в своем комментарии эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.