iShares Global Healthcare ETF - интересная долгосрочная инвестидея - "ВТБ Мои Инвестиции"

Вложения в фонд iShares Global Healthcare ETF с экспозицией на сектор здравоохранения можно рассмотреть в качестве долгосрочной инвестиционной идеи, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Как сообщили эксперты в своем новом аудиоподкасте, который будет выходить каждое утро, сектор здравоохранения нецикличен и относится к категории "защитных". При этом в отличие от других "защитных" секторов фармкомпании в среднем имеют более низкую долговую нагрузку, что является преимуществом в случае роста ставок и неблагоприятных экономических условий. Старение населения также будет способствовать росту отрасли, отметили аналитики.

Более 60% активов фонда приходится на рынок США, страну с самыми высокими расходами на медицину. В рамках сектора iShares Global Healthcare ETF инвестирует в несколько направлений - фармацевтика, биотехнологии и медицинское оборудование. Средняя доходность фонда за последние 10 лет составляет 12,62%, а расходы фонда - 0,46% годовых. По словам аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", глобальный сектор медицины недооценен по форвардному мультипликатору P/E: дисконт составляет около 15% по отношению к среднеисторическим значениям.

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