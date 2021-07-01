Sber CIB рекомендует сохранять защитные позиции на рынке ОФЗ в 3К21

Аналитики Sber CIB рекомендуют инвесторам на рынке рублевых облигаций сохранять защитные позиции в третьем квартале текущего года, говорится в комментарии инвестбанка.

"Инвесторам на рынке рублевых облигаций мы рекомендуем сохранять защитные позиции, так как дальнейшие сигналы от ЦБ РФ об ужесточении монетарной политики могут заставить рынок учесть в котировках даже более значительное повышение ключевой ставки. Для консервативных инвесторов может быть целесообразно держать ОФЗ с плавающей ставкой, привязанной к RUONIA, если учесть планы Минфина рассмотреть возможность выкупа этих бумаг", - указывают эксперты.

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