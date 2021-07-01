Рынок акций РФ утром пытается развить позитивное открытие, индексы спустя час торгов прибавляют 0,3-0,8%

Москва. 1 июля. Рынок акций РФ, открывшись в четверг небольшим ростом котировок blue chips, спустя час торгов пытается развить позитивное открытие благодаря растущей нефти и отскоку европейских фондовых площадок после их падения накануне.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3853,8 пункта (+0,31%), индекс РТС - 1666,88 пункта (+0,79%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,4%.

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-6,3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (-1,1%) и OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), обыкновенные бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Доллар США к 11:00 МСК снизился на "Мосбирже" на 31 копейку по отношению к закрытию среды, до 72,825 руб./$1.

Заметное падение ценных бумаг "АЛРОСА" и "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (более чем на 6%) является следствием дивидендной отсечки по этим акциям, состоявшейся накануне на "Московской бирже" с учетом расчетов "Т+2".

Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов в среду - в последний день второго квартала и первого полугодия, при этом S&P 500 достиг нового рекордного уровня закрытия. Подъем фондового рынка в последние дни отчасти обусловлен ослаблением опасений по поводу ускорения инфляции на фоне восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Число рабочих мест в частном секторе экономики США в июне увеличилось на 692 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), опубликованные в среду. Экономисты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали создание 600 тыс. новых рабочих мест. Респонденты The Wall Street Journal ожидали появления 550 тыс. новых рабочих мест.

В центре внимания рынка на этой неделе - данные о безработице в США за июнь, которые будут обнародованы в пятницу, 2 июля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 706 тыс. и снижение безработицы до 5,6% с майских 5,8%. Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются на торгах в четверг. Инвесторы ждут данных по рынку труда США, которые будут обнародованы в пятницу, чтобы оценить ход восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В свою очередь, европейские фондовые площадки после заметного падения накануне в четверг утром демонстрируют коррекционный отскок, что оказывает поддержку и российскому рынку акций.

Нефтяной рынок продолжает расти на фоне данных министерства энергетики США о снижении запасов сырья в стране. Доклад Минэнерго США, опубликованный в среду, показал снижение запасов нефти в стране по итогам шестой недели подряд - на 6,7 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали уменьшение резервов на 4,7 млн баррелей.

В центре внимания экспертов - конференция ОПЕК, заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также заседание министров ОПЕК+: все они пройдут в четверг. Министры ОПЕК+ 1 июля обсудят, нужно ли увеличить добычу нефти с учетом того, что запасы энергоносителей пришли в норму, цены находятся на доковидном уровне, а потребители жалуются на взвинчивание инфляции. Пока нет ясности относительно позиций лидеров стран-участников - России и Саудовской Аравии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 МСК в четверг составила $75,21 за баррель, что на 0,79% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,5% - до $74,62 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $74,06 за баррель, что на 0,8% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась до $73,47 за баррель, поднявшись на 0,7%.

По мнению аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "внешний фон в начале торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают попытки роста, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Торги на фондовых биржах США в среду завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,6%. При этом фьючерс на индекс S&P 500 утром умеренно подрастает. Индикатор, несмотря на достижение исторического максимума, пока далек от зоны перекупленности и, следовательно, еще обладает потенциалом восходящего движения. На торгах в Азии не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 снизились. Вместе с тем китайские индексы повышаются в пределах 0,5%. Опубликованная с утра статистика показала снижение индекса деловой активности в производственном секторе КНР от Caixin в июне с 52 до 51,3 пункта (ожидалось 51,8 пункта), что все же предполагает расширение активности, пусть и более медленными темпами".

"Индексы МосБиржи и РТС накануне выросли и отступили от краткосрочных поддержек 3785 и 1630 пунктов, пытаясь вернуться к более уверенному повышению. В целом перекупленность на рынке была снята, в связи с чем с технической точки зрения особенных препятствий для развития роста у индикаторов нет. Таким образом, в начале основной сессии российские фондовые индексы могут немного подрасти, следуя за позитивным настроем на рынке нефти, а также попытками повышения ряда зарубежных площадок. В течение дня внимание инвесторов будет направлено на оценки деловой активности в производственном секторе Европы и США за июнь, а также новости с заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Шансы на возвращение краткосрочного оптимизма по российским акциям, рублю и ценам на нефть сохраняются, но для этого понадобятся воодушевляющие фундаментальные сигналы", - полагает Кожухова.

По словам старшего риск-менеджера компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса, "сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сдержанное повышение. Контракты на нефть дорожают. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite растет, а японский Nikkei 225 снизился. Таким образом, состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением, его изменения будут в пределах 0,1-0,3%, в районе 3830-3850 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует относительно стабильное утреннее состояние внешнего фона. Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,87 млрд рублей (из них 2,57 млрд рублей пришлось на акции "АЛРОСА", 2,39 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,91 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").