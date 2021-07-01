.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром пытается развить позитивное открытие, индексы спустя час торгов прибавляют 0,3-0,8%
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в мае в России выросло на 11,8%
В мае рост промпроизводства в РФ разогнался до 11,8% после 7,6% в апреле, сообщил Росстат. По отношению к маю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 2,9%. В январе-мае промпроизводство увеличилось на 3,2%
 
Российская экономика в мае выросла на 10,9% - Минэкономразвития
ВВП России в мае 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 10,9% в годовом выражении, говорится в опубликованном министерством докладе "Картина деловой активности". При этом Минэкономразвития незначительно повысило свою оценку роста ВВП в...
 
Что изменится в жизни россиян с июля
С начала июля банки будут зачислять пенсии и социальные выплаты только на карты платежной системы "Мир". Программа льготной ипотеки продолжит действовать, но условия ее изменятся. А для беременных женщин и одиноких родителей появятся новые пособия,...
 
Фитнес-клубы ждут оттока клиентов
Третья волна пандемии COVID-19 в России нивелировала успехи фитнес-отрасли, которая только начала восстанавливаться. В июне доходы фитнес-клубов в среднем по стране сократились на 40% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщила...
 
01 июля 2021 года 11:39

Рынок акций РФ утром пытается развить позитивное открытие, индексы спустя час торгов прибавляют 0,3-0,8%

Москва. 1 июля. Рынок акций РФ, открывшись в четверг небольшим ростом котировок blue chips, спустя час торгов пытается развить позитивное открытие благодаря растущей нефти и отскоку европейских фондовых площадок после их падения накануне.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3853,8 пункта (+0,31%), индекс РТС - 1666,88 пункта (+0,79%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,4%.

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-6,3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (-1,1%) и OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), обыкновенные бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Доллар США к 11:00 МСК снизился на "Мосбирже" на 31 копейку по отношению к закрытию среды, до 72,825 руб./$1.

Заметное падение ценных бумаг "АЛРОСА" и "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (более чем на 6%) является следствием дивидендной отсечки по этим акциям, состоявшейся накануне на "Московской бирже" с учетом расчетов "Т+2".

Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов в среду - в последний день второго квартала и первого полугодия, при этом S&P 500 достиг нового рекордного уровня закрытия. Подъем фондового рынка в последние дни отчасти обусловлен ослаблением опасений по поводу ускорения инфляции на фоне восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Число рабочих мест в частном секторе экономики США в июне увеличилось на 692 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), опубликованные в среду. Экономисты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали создание 600 тыс. новых рабочих мест. Респонденты The Wall Street Journal ожидали появления 550 тыс. новых рабочих мест.

В центре внимания рынка на этой неделе - данные о безработице в США за июнь, которые будут обнародованы в пятницу, 2 июля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 706 тыс. и снижение безработицы до 5,6% с майских 5,8%. Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются на торгах в четверг. Инвесторы ждут данных по рынку труда США, которые будут обнародованы в пятницу, чтобы оценить ход восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В свою очередь, европейские фондовые площадки после заметного падения накануне в четверг утром демонстрируют коррекционный отскок, что оказывает поддержку и российскому рынку акций.

Нефтяной рынок продолжает расти на фоне данных министерства энергетики США о снижении запасов сырья в стране. Доклад Минэнерго США, опубликованный в среду, показал снижение запасов нефти в стране по итогам шестой недели подряд - на 6,7 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали уменьшение резервов на 4,7 млн баррелей.

В центре внимания экспертов - конференция ОПЕК, заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также заседание министров ОПЕК+: все они пройдут в четверг. Министры ОПЕК+ 1 июля обсудят, нужно ли увеличить добычу нефти с учетом того, что запасы энергоносителей пришли в норму, цены находятся на доковидном уровне, а потребители жалуются на взвинчивание инфляции. Пока нет ясности относительно позиций лидеров стран-участников - России и Саудовской Аравии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 МСК в четверг составила $75,21 за баррель, что на 0,79% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,5% - до $74,62 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $74,06 за баррель, что на 0,8% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась до $73,47 за баррель, поднявшись на 0,7%.

По мнению аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "внешний фон в начале торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают попытки роста, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Торги на фондовых биржах США в среду завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,6%. При этом фьючерс на индекс S&P 500 утром умеренно подрастает. Индикатор, несмотря на достижение исторического максимума, пока далек от зоны перекупленности и, следовательно, еще обладает потенциалом восходящего движения. На торгах в Азии не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 снизились. Вместе с тем китайские индексы повышаются в пределах 0,5%. Опубликованная с утра статистика показала снижение индекса деловой активности в производственном секторе КНР от Caixin в июне с 52 до 51,3 пункта (ожидалось 51,8 пункта), что все же предполагает расширение активности, пусть и более медленными темпами".

"Индексы МосБиржи и РТС накануне выросли и отступили от краткосрочных поддержек 3785 и 1630 пунктов, пытаясь вернуться к более уверенному повышению. В целом перекупленность на рынке была снята, в связи с чем с технической точки зрения особенных препятствий для развития роста у индикаторов нет. Таким образом, в начале основной сессии российские фондовые индексы могут немного подрасти, следуя за позитивным настроем на рынке нефти, а также попытками повышения ряда зарубежных площадок. В течение дня внимание инвесторов будет направлено на оценки деловой активности в производственном секторе Европы и США за июнь, а также новости с заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Шансы на возвращение краткосрочного оптимизма по российским акциям, рублю и ценам на нефть сохраняются, но для этого понадобятся воодушевляющие фундаментальные сигналы", - полагает Кожухова.

По словам старшего риск-менеджера компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса, "сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сдержанное повышение. Контракты на нефть дорожают. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite растет, а японский Nikkei 225 снизился. Таким образом, состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением, его изменения будут в пределах 0,1-0,3%, в районе 3830-3850 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует относительно стабильное утреннее состояние внешнего фона. Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,87 млрд рублей (из них 2,57 млрд рублей пришлось на акции "АЛРОСА", 2,39 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,91 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
01 июля 2021 года 17:12
Акции Ford интересны для покупки при цене ниже $12,9 - "Фридом Финанс"
Акции Ford Motor Co. интересны для покупки при цене ниже $12,9 за штуку, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Американский автопроизводитель Ford Motor Co. сообщил, что нехватка компьютерных чипов вынудит снизить объемы производства на восьми американских...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 16:46
"ВТБ Мои Инвестиции" обновил топ-10 глобальных акций
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, добавив бумаги Nordea Bank ABP и Hugo Boss AG, а также зафиксировав прибыль в акциях Natura & Co и DBS Group, сообщается в материале инвестиционной платформы. "Мы решили зафиксировать прибыль в акциях Natura & Co, так как большая...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 16:13
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены бумаг X5
Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок бумаг X5 Retail Group, говорится в комментарии инвесткомпании. "Уверенный подъем в бумагах X5 приостановился. За месяц расписки сильно опередили рынок, поднявшись почти на 20%, так что торможение и временная...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 15:47
"Финам" рекомендует покупать акции Chevron с прогнозной ценой $122,57
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Chevron Corp. с прогнозной ценой $122,57 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 18,1% от текущего уровня, сообщается в материале инвесткомпании. Эксперт Сергей Кауфман обращает внимание на следующие позитивные для покупок...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 15:31
Рубль днем укрепляется к доллару и евро вслед за уверенно дорожающей нефтью
Москва. 1 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне активно дорожающей нефти.    читать дальше
.
01 июля 2021 года 15:28
Нефтяные котировки находятся на заключительной стадии подъема - Julius Baer
Нефтяные котировки в настоящее время находятся на заключительной стадии подъема, считает главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер. "Проходящая встреча стран ОПЕК+ находится в центре внимания. Резкий рост цен на нефть является следствием...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 15:10
iShares Global Healthcare ETF - интересная долгосрочная инвестидея - "ВТБ Мои Инвестиции"
Вложения в фонд iShares Global Healthcare ETF с экспозицией на сектор здравоохранения можно рассмотреть в качестве долгосрочной инвестиционной идеи, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". Как сообщили эксперты в своем новом аудиоподкасте, который будет выходить каждое...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 14:51
Sber CIB рекомендует сохранять защитные позиции на рынке ОФЗ в 3К21
Аналитики Sber CIB рекомендуют инвесторам на рынке рублевых облигаций сохранять защитные позиции в третьем квартале текущего года, говорится в комментарии инвестбанка. "Инвесторам на рынке рублевых облигаций мы рекомендуем сохранять защитные позиции, так как дальнейшие сигналы от ЦБ РФ об...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 14:37
Размещения ОФЗ могут остаться на низком уровне до решения по ставке ЦБ РФ - Банк "Открытие"
Размещения ОФЗ на аукционах Минфина могут остаться на низком уровне до решения по ключевой ставке Банка России в июле текущего года, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. Последние аукционы ОФЗ показали минимальный в этом году...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 13:52
Краткосрочная идея - ставка на акции Boeing - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит сделать ставку на акции Boeing Co. в краткосрочной перспективе на фоне восстановления авиационной отрасли, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". "Несмотря на то, что рынок международных авиаперевозок еще далек от восстановления, внутренние авиаперевозки...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 13:27
Вероятна консолидация рубля около 72,9 руб./$1 в четверг - Банк "Санкт-Петербург"
Вероятна консолидация курса рубля к доллару около уровня 72,9 руб./$1 в течение торговой сессии в четверг, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Инвесторы в четверг будут следить за заседанием ОПЕК+: при позитивном решении картеля цены на нефть могут продолжить свой рост, что поддержит...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 13:00
Закрытие торгов индекса Мосбиржи в четверг пройдет в диапазоне 3815-3865п - "Фридом Финанс"
Закрытие торгов по индексу Мосбиржи в четверг пройдет, вероятно, в диапазоне 3815-3865 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". Индекс Мосбиржи рос в первой половине торгов четверга, следуя за ценами на нефть и фондовыми площадками США, констатирует аналитик...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 12:35
Риски ухода цены бумаг Fix Price ниже 600 руб. остаются высокими - BCS Express
Риски повторного ухода котировок бумаг Fix Price ниже 600 рублей пока остаются высокими, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Сдержанно смотрим на среднесрочные перспективы бумаг Fix Price. Риски повторного спуска ниже 600 рублей, на наш взгляд, остаются высокими. Поводов для роста выше...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 12:13
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4270-4320п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4270-4320 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка консолидировался около психологически...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 11:53
Вероятна краткосрочная повышенная волатильность рубля - "Локо-Инвест"
Вероятна повышенная волатильность рубля с рисками умеренного ослабления по отношению к доллару в краткосрочной перспективе, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Рубль в среду сохранил свое отставание от многих конкурентов, потеряв около 0,5% к доллару. Падать курс начал...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.