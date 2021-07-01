Краткосрочная идея - ставка на акции Boeing - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит сделать ставку на акции Boeing Co. в краткосрочной перспективе на фоне восстановления авиационной отрасли, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Несмотря на то, что рынок международных авиаперевозок еще далек от восстановления, внутренние авиаперевозки в Штатах в последние месяцы на подъеме - загруженность рейсов находится на максимуме с начала пандемии. В качестве одного из бенефициаров восстановления отрасли можно выделить американский авиаконцерн Boeing, акции которого долгое время находились под давлением после серии авиакатастроф с участием флагманской модели 737 MAX, а затем и от последствий COVID-19. Отмена запрета на эксплуатацию 737 MAX в США в конце прошлого года вместе с ростом спроса на путешествия позволили компании найти покупателей на самолеты, которые оставались невостребованными в период пандемии. За 6 месяцев концерну удалось реализовать больше воздушных судов, чем за весь 2020 год, в том числе благодаря заказу 200 самолетов 737 MAX, размещенному United Airlines. Согласно консенсус-прогнозам, потенциал роста акции на горизонте года превышает 30%. В качестве основных драйверов можно выделить снижение заболеваемости, решение на международном уровне проблем с сертификацией 737 MAX, а также запуск в серийное производство новой модели 777 после устранения замечаний по итогам проверки", - сказали эксперты в аудиоподкасте.

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