Вероятна консолидация рубля около 72,9 руб./$1 в четверг - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятна консолидация курса рубля к доллару около уровня 72,9 руб./$1 в течение торговой сессии в четверг, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Инвесторы в четверг будут следить за заседанием ОПЕК+: при позитивном решении картеля цены на нефть могут продолжить свой рост, что поддержит российские активы. Однако для рубля наиболее принципиальной остается пятничная публикация трудовой статистики в США. На этом фоне курс пары USD/RUB в четверг, вероятно, будет малоподвижным и задержится около 72,9 руб./$1", - указывают эксперты банка.

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