Закрытие торгов индекса Мосбиржи в четверг пройдет в диапазоне 3815-3865п - "Фридом Финанс"

Закрытие торгов по индексу Мосбиржи в четверг пройдет, вероятно, в диапазоне 3815-3865 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

Индекс Мосбиржи рос в первой половине торгов четверга, следуя за ценами на нефть и фондовыми площадками США, констатирует аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке Александр Осин.

Среди лидеров роста вновь находятся бумаги "Нижнекамскнефтехима". "Ожидание роста цен на нефтепродукты - один из ключевых факторов, способствующих перемещению средств инвесторов в бумаги сектора. Покупателей также поддерживают новости о планах экспансии. Руководство "ТАИФа" и "Нижнекамскнефтехима" продолжает консультации с топ-менеджерами China Machinery Engineering Corporation и China Huanqiu Contracting & Engineering Corporation о заключении контракта на строительство предприятия по производству полипропилена проектной мощностью 400 тыс. тонн в год , - отмечает эксперт инвесткомпании.

"Прогнозируем продолжение умеренного роста на российском рынке акций до конца торгов четверга с ограничением по техническим факторам. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи - 3815-3865 пунктов", - указывает аналитик "Фридом Финанс".

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