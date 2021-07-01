Вероятна краткосрочная повышенная волатильность рубля - "Локо-Инвест"

Вероятна повышенная волатильность рубля с рисками умеренного ослабления по отношению к доллару в краткосрочной перспективе, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль в среду сохранил свое отставание от многих конкурентов, потеряв около 0,5% к доллару. Падать курс начал сразу после высказываний главы ЦБ РФ о планах анализа подходов к монетарной политике в части цели и инструментария. Но все это приведет к повышению эффективности политики ЦБ, поэтому для рубля позитивно или нейтрально. Мы уверены, что рубль падал не на словах Э. Набиуллиной, а на резком усилении локального спроса, который мог быть связан с фактором конца месяца-квартала и дивидендными потоками. Обновленные оценки платежного баланса за 1К21 (повышены с $16,8 млрд до $23,2 млрд) подтвердили наши исходные апрельские оценки, указывая на отсутствие каких-то угроз со стороны платежного баланса. Поэтому наш краткосрочный взгляд на рубль не меняется - повышенная волатильность с рисками умеренного ослабления", - пишет Полевой в своем комментарии.

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