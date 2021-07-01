Спешить с покупками ОФЗ не стоит - "Локо-Инвест"

Инвесторам не стоит спешить с покупками ОФЗ из-за риска повышения внешних и внутренних ставок, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Кривая ОФЗ в среду оставалась на месте, но меняла наклон. Аукционы прошли крайне слабо (из 50 млрд руб. привлечено 8 млрд руб.), указывая на отсутствие серьезного спроса по текущим уровням. План на 3К21 снижен с 1000 до 700 млрд руб. во многом за счет сокращения предложения длинных бумаг, что вполне логично. Из-за риска повышения внешних/внутренних ставок спешить с покупкой ОФЗ не стоит", - отмечает эксперт.

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