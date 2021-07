Идея дня: предпочтение акциям Micron - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоить отдать предпочтение акциям Micron Technology Inc., а не Apple Inc. или Samsung Electronics Co., говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Micron отчитался существенно выше консенсуса и прогнозирует квартальную выручку в размере $8,2 млрд (выше консенсуса в $7,9 млрд), констатируют эксперты. Ограниченное предложение чипов в условиях сохраняющегося высокого спроса поддерживает цены на высоком уровне. Также компания сообщила о продаже завода, производящего нишевой тип чипов памяти, за $900 млн.

"Уверенный прогноз менеджмента Micron и южнокорейский экспорт создают позитивный фон для акций Samsung. Однако, на наш взгляд, покупать акции еще рано. Чтобы акции возобновили подъём, надо чтобы результаты компании превосходили ожидания, как это было в прошлом году. Но сейчас Samsung теряет долю рынка из-за появления Apple 5G и эта ситуация вряд ли изменится до появления новой линейки смартфонов. Если бы стоял вопрос, чьи акции выбрать - Apple или Samsung - мы бы не выбрали ни одну из компаний, отдав предпочтение Micron, который способен удивлять сильными результатами в условиях дефицита чипов на рынке", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

