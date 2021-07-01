ПСБ рекомендует покупать бумаги Норникеля с прогнозной ценой 28455 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать бумаги ГМК "Норильский никель" с прогнозной ценой на уровне 28455 рублей за штуку, говорится в обзоре.

"Мы считаем позитивными планы "Норникеля" за счет продаж накопленных в прошлом году запасов металлов компенсировать до 70% выпадающей выручки из-за вызванного авариями снижения производства в текущем году. Отметим, что компания уже полностью восстановила производство на рудниках", - отмечают эксперты ПСБ.

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