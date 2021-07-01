Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 72-74 руб./$1 в четверг - ПСБ

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 72-74 руб./$1 в четверг, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"В четверг и пятницу на курс рубля могут повлиять динамика нефтяных цен после заседания ОПЕК+, а также статистика по рынку труда в США. Данные по занятости могут дать подсказки относительно перспектив ужесточения монетарной политики США и потенциала укрепления доллара к мировым валютам. На негативном внешнем фоне ожидаем, что рубль в четверг будет торговаться в диапазоне 72-74 руб./$1", - указывает эксперт ПСБ.

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