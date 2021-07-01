Возможно укрепление рубля до уровня 72,8 руб./$1 в четверг - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 72,8 руб./$1 в четверг благодаря росту спроса на рискованные активы в начале нового квартала, сообщается в аналитическом материале Sber CIB.

Утром в четверг баррель нефти марки Brent торгуется около $74,5 - инвесторы ждут решения ОПЕК+. Эксперты Sber CIB полагают, что картель и партнёры примут компромиссное решение и несущественно повысят добычу в августе - примерно на 0,5 млн баррелей в сутки. Поэтому в базовом сценарии цены на нефть марки Brent могут опуститься чуть ниже $74 за баррель, отмечают в инвестбанке.

Недельная инфляция в России ускорилась с 0,12% на прошлой неделе до 0,23% на текущей, поэтому в четверг доходность рублёвого долга снова может начать расти, указывают аналитики Sber CIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.